TUR 2025'te 6'ncı etap nefesleri kesti: Zafer Martin Lopez'in

Türkiye’nin ve dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 156 kilometrelik Selçuk-Meryemana etabıyla devam etti. 144 sporcunun yarıştığı etabın startı, imza töreninin ardından gerçekleşti.

Zafer Martin Lopez'in

Selçuk Atatürk Caddesi üzerinden saat 12.10’da verilen startta Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İzmir Gençlik ve Spor Şube Müdürü Enver Yılmaz ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun yanı sıra çok sayıda asın mensubu ile yarış heyecanına ortak olmak isteyen sporsever hazır bulundu.

Yarışın sonunda, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede birinciliği XDS Astana'dan Martin Lopez, ikinciliği yine XDS Astana takımından Wout Poels ve üçüncülüğü ise Uno-X Mobility takımından Johannes Kulset elde etti. 3 saat 33 dakika 9 saniye süren yarışta özellikle son tırmanışta yapılan ataklar ve finiş çizgisine metreler kala yaşanan pozisyon değişiklikleri izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Meryemana’da sona eren etapta sporcular, fiziksel performanslarının yanı sıra stratejik kararlarıyla da dikkat çekti.

Ege’nin zorlu parkurunda taktik ve dayanıklılık yarışı

Selçuk Atatürk Caddesi'nden start alan peloton, zeytinliklerin arasında süzülen kıvrımlı yolları, Torbalı’nın ovalarını ve çam ormanlarının serinliğini geride bırakarak Şirince’nin tarihi sokaklarından geçti. Etap boyunca hem tempo hem de hava koşulları yarışçıları zorladı. 427 metre rakıma sahip Meryemana Müzesi’nde tamamlanan etap, zorlu tırmanışlar ve teknik inişlere sahne oldu.





Yarışın kırılma noktalarından biri, 81. kilometredeki 2. kategori tırmanış olan Doğancılar etabında yaşandı. Bu bölümde birçok takım arasında taktik savaşları gözlendi. 140,7. kilometredeki Meryemana Yolu tırmanışı ise günün en dramatik anlarına sahne oldu. Özellikle genel klasman favorileri burada önemli zaman farkları yaratmayı başardı.

Türkiye Güzellikleri Sprint Kapısı ve puan savaşları

42’nci kilometredeki Develi güzellikler kapısı ile 124. kilometredeki sprint kapısı, yeşil ve beyaz forma için mücadele eden bisikletçiler arasında büyük rekabete sahne oldu. Güzellikler kapısında görsel şölenin yanı sıra spora olan ilgiyi artırmayı amaçlayan bu özel duraklar, izleyenlerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yarış, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan ve Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Meryemana Evi’nde sona erdi.





Martin Lopez: Önceliğimiz genel klasman

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda finiş çizgisini ilk sırada geçen XDS Astana'nın Ekvadorlu sporcusu Martin Lopez, bu zaferin kariyerindeki ilk etap galibiyeti olduğunu belirtti. Daha önce Tour de Hellas’ta genel klasmanı kazanarak birincilik yaşayan sporcu, Avustralya’daki kazasından sonra çok çalıştığını ve bu galibiyetin emeğinin karşılığı olduğunu söyledi. Takım arkadaşlarının desteğini vurgulayan genç bisikletçi, yarış sırasında kaçışları kontrol ettiklerini ve son tırmanışta yalnız finişe ulaşmak için atak yaptığını belirtti. Türkiye’ye ikinci gelişinde genel klasmanda ikinci sıraya yükseldiğini ifade eden sporcu, “Seneye kazanmayı umuyorum” dedi.

Teide Dağı’nda yaptıkları irtifa kampının faydasını gördüklerini anlatan sporcu, takım arkadaşı Wout Poels ile liderliği korumak istediklerini söyledi. Giro d’Italia öncesi iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten bisikletçi, sıradaki hedefinin Tour of Hungary olduğunu, ardından memleketi Ekvador’a döneceğini ve sezonu Vuelta ile kapatacağını açıkladı.







