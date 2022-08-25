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'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef alan Gülşen'e AK Parti'den tepki: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Konserlerinde sergilediği tavırları ve LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in, bu kez de nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi sözler kullanarak İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanları hedef aldığı skandal görüntüleri ortaya çıktı. Gülşen'in bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlatırken AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'dan da tepki geldi. İnan "AK Gençlik olarak LGBT’li bu sapkın ve sapık kadın ve zihniyetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sapık diyerek imam hatiplileri hedef alan Gülşene AK Partiden tepki: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
Arşiv - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" gibi bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı.

Gülşen'in gülerek kurduğu sözlere ise seyircilerin alkış tuttuğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları akıl ve çağ-dışı yaklaşıma tepki gösterdi.

KONSERİNDE LGBT BAYRAĞI AÇMIŞTI

Gülşen, İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde de sahnede LGBT bayrağı açmıştı. Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." demişti. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin." ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "AK Gençlik olarak LGBT'li bu sapkın ve sapık kadın ve zihniyetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu pisliği kahkaha ve alkışlarıyla destekleyenler de bu alçaklığa ortak olmuştur. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanarak Gülşen'e tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.

ÖNDER'DEN KONUYA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

ÖNDER'den yapılan açıklamada, "Toplumu ifsat etmeyi kendisine vazife edinmiş, sanatı (!) ile konuşulamayan bir şahsın İmam Hatip camiasıyla ilgili hadsiz ifadelerini iftira hakaret içeren ithamlarını aynen kendine iade ediyoruz. Şahsın hezeyanlarına karşı hukuki süreç başlatıyoruz. Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ÖNDER BAŞKANI CEYLAN'DAN TEPKİ

ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yaparak şu sözlerle şarkıcı Gülşen'e tepki gösterdi:

"Her geçen gün kirlenmiş zihinleriyle İmam Hatip Okullarımız üzerinden gündem oluşturmaya çalışanların çabalarını karşılıksız bırakmayacağız.

ÖNDER olarak bugün itibariyle okullarımıza ve çocuklarımıza yönelik her türlü mesnetsiz itham ve ahlaksız tavırlara karşı tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz. Yalnızca mezun ve mensuplarımızı değil vicdan sahibi tüm avukatlarımızı üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."

ÖNDER hukuki süreci başlatıyor: Gülşen imam hatiplileri hedef gösteren hadsiz sözlerinin hesabını mahkemede verecek
HAYAT
ÖNDER hukuki süreci başlatıyor: Gülşen imam hatiplileri hedef gösteren hadsiz sözlerinin hesabını mahkemede verecek

Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
HAYAT
Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı

​Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
OYNAT 00:19
​Şarkıcı Gülşen'den hadsiz sözler: 'Sapık' diyerek imam hatiplileri hedef aldı
Konserinde LGBT bayrağı açıp 'Beğenmeyen gitsin' diyen şarkıcı Gülşen'in, sahnesinde imam hatiplileri hedef aldığı ortaya çıktı. Gülşen'in bir kişiyle ilgili 'İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.' dediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.


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Sapık diyerek imam hatiplileri hedef alan Gülşene AK Partiden tepki: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

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