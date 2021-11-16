Gündem Şehir planı 3 ay sonra tamam
ANKARA

Şehir planı 3 ay sonra tamam

Muhalefetin engelleme ve yatırım yapacak şirketleri tehditlerine rağmen Kanal İstanbul projesiyle ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor. Projenin “alan ve sınırlarının belirleneceği imar uygulama süreci” üç ay içinde tamamlanacak. 500 bin nüfuslu şehir için zemin artı dört, toplam beş katlı yapılanma planlanıyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Şehir planı 3 ay sonra tamam
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Kanal İstanbul çevresinde kurulacak yeni şehir alanının çalışmalarını yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar çalışmalarında sona geldi. Gelecek yıl ihaleye çıkılması hedeflenen Kanal İstanbul’un etrafında yapılacak yeni şehir alanında İstanbul’da riskli yapı stokunun azaltılması kapsamında yeni yerleşim alanları yatay mimari anlayışıyla yapılacak. Yerleşim alanının yüzde 52’si yeşil alanlardan oluşacak projenin imar planlama süreci daha önce tamamlanırken, Bakanlık projenin alan ve sınırlarının belirleneceği imar uygulama sürecini ise 3 ay içinde sona erdirecek.

EN FAZLA 5 KATLI

500 bin kapasiteli Kanal İstanbul’un iki tarafına yatay mimari esas alınarak kurulacak yerleşimlerin zemin artı 4-5 katlı inşa edilmesi hedefleniyor. Yeni yerleşimler deprem baskısı altında olan bölgelere alternatif olabilecek. Bu planlama için 11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanı toplam 204 uzman ortak çalıştı.

Dünyayı Türkiye’ye bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul, kapsamında yapımı devam eden, Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, ticari limanlar, demiryolu bağlantıları, lojistik üstleri ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye’ye bağlayacak” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul hakkında ezber bozan açıklama: İstanbul Havalimanı kadar bile toprak kazılmayacak
OYNAT 01:12
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul hakkında ezber bozan açıklama: İstanbul Havalimanı kadar bile toprak kazılmayacak
Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalar yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul hakkında bilgilendirmede bulundu. Kanalın yüzde yetmişinin su yolu olduğunu belirten bakan Karaismailoğlu, sadece kalan yüzde otuzluk bir kesimde toprak hareketi olacağını ve bu hareketin İstanbul Havalimanı'ndaki kadar bile olmadığını aktardı. Bakanın sözlerini şaşkınlıkla karşılayan Hakan, 'İstanbul Havalimanı'nı yapmak için kazdığımız toprak kadar bile toprak kazmayacağız anlamında mı söylüyorsunuz?' diye sorunca bakan söylediklerini tekrar teyit etti.

MUHALEFET ÖNEMİNİ ANLAMADI

Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda projenin Türkiye ve Türk Boğazlarını kullanan ülkeler için ne kadar önemli olduğunu gerçekleriyle paylaştıklarını kaydederek, şöyle konuştu: “Onlar bu projenin önemini anladı ama ülkemiz muhalefetindekiler anlamadı ya da anlamak istemiyorlar. Gelişen, güçlenen, dünyada söz sahibi olan Türkiye’nin önüne duvar örmeye çalışıyorlar.”

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EKONOMİ
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