Silivri’ye gitti İmamoğlu’na selam vermedi

CHP’nin şaibe iddialarıyla yargıya taşınan 38’inci Olağan Kurultayı nedeniyle gündemden düşmeyen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret için 4 gün önce Ankara’dan İstanbul’a geldi. Kılıçdaroğlu beraberindeki bir grup partiliyle, tutuklu bulunan bazı isimleri ziyaret için Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gitti. Rüşvet nedeniyle tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Gezi hükümlüsü Osman Kavala ile görüşen Kılıçdaroğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nu ise ziyaret etmedi.

İmamoğlu’nu daha önce birkaç kez cezaevinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nun, ziyaretlerin mahiyetine ilişkin İmamoğlu’nun yaptığı yanlış bilgilendirmelerden rahatsız olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun son Silivri ziyaretinde bu rahatsızlığın anlaşılması için İmamoğlu ile görüşmediği ifade ediliyor. Konuyla ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmede bulunan bazı partililer, bunu “yolsuzluğa karşı çok önemli bir tavır” olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu'yla tüm köprüleri attığı kaydedilirken, belediyelerde ortaya çıkan son görüntü, belge ve kayıtların kimsenin taşıyamayacağı bir yük olduğuna dikkat çekildi.