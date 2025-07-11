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Kılıçdaroğlu’nu başkanların önüne attı

Kılıçdaroğlu’nu başkanların önüne attı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0011/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP’li belediye başkanları dün Genel Merkez’de toplandı.

Parti içindeki huzursuzlukların giderilmesi ve ortak duruş sergilenmesi için yol haritası çizildi. Ayrı düşüncelerin yanlışlığına işaret edip birlik çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, isim vermeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu belediye operasyonlarını geç kınamakla suçladı. CHP TBMM Grubu da bildiri yayınlayıp belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamaları “darbe” olarak nitelendirdi. Ana muhalefetin yolsuzluk operasyonları karşısında alacağı eylemlilik kararı, MYK toplantısından sonra açıklanacak.



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