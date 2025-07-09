Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cenazede buluştu

Şaibeli kurultay davası nedeniyle araları açılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenazede yan yana geldi. İkili, CHP'li Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın tabutuna birlikte omuz verdi.
CHP İstanbul eski Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan, Ankara'da hayatını kaybetti. Günsel Tan için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Aynı tabuta omuz verdiler
Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan yardımcıları, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Namık Tan, töreninde taziyeleri kabul etti.
Günsel Tan'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.