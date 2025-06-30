CHP'nin 'şaibeli kurultay' davası 8 Eylül'e ertelendi

Kaostan kaosa koşan CHP, bugün kritik bir dönemeçten geçiyor.





4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin davada bugün kritik bir eşikti.





CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.





Hakim, davaya katılma talebinde bulunan parti meclisi üyelerinin isimlerini tutanağa yazdırdı.





"Gayrimeşru genel başkan"





Söz Lütfü Savaş’ın avukatı, kurultayın iptalini ve Özgür Özel yönteminin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasını talep etti.





CHP'nin şaibeli kurultay davasında şikayetçi konumundaki eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı, Özgür Özel için "gayrimeşru genel başkan" i fadesini kullandı.





CHP avukatı ise "Amaç sandık koymaktır, sandık konmuştur sonuç ortaya çıkmıştır haliyle dava da konusuz kalmıştır" ifadelerini kullandı.





Dava ertelendi





Ara karar veren mahkeme duruşmayı 8 Eylül’e erteledi.













"Özgür Bey'in bu kadar çok miting yapması doğru değil"





Kemal Kılıçdaroğlu ile bir il başkanı ve milletvekilinin yaptığı görüşme, Ankara kulislerinde büyük yankı uyandırmıştı.





Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun, il başkanına şu ifadeleri kullandığı öne sürülmüştü:





- Mutlak butlan kararı çıkarsa kabul ederim. Mahallelerden başlayarak kongre sürecini başlatırım. 10 ay sürmesini bekliyorum ancak 1 buçuk-2 yıla kadar uzayabilir.





- Ekrem Bey, bir belediye başkanı. Özgür Bey'in bu kadar çok miting yapması doğru değil. Ben Aziz Kocaoğlu'nda böyle davranmadım. Yargı sürecini takip etmemiz gerekiyor.





- Yeni anayasa konusunda köprüleri atmak yerine iktidarla konuşulmalı, masaya oturulmalı.





Kılıçdaroğlu'na 3 kişilik CHP heyetinden ziyaret





Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.





Partinin bu 3 önemli ismi, Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif etti.









"Partiyi kayyuma terk edemem"





İsmail Saymaz'ın köşesinde verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu ise bu teklife, “Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz.” cevabını verdi.





Şaibeli kurultay davası





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalefet" suçundan iddianame düzenlemişti.





İddianamede, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği kurultayda, bazı delegelere menfaat karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına yer verildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 37. maddeleri kapsamında 12 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istenmişti.







