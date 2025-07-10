Özel son kararı İmamoğlu’na bıraktı

Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda İBB’deki yolsuzluk gerekçesiyle tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede bugün ya da yarın açıklanması beklenen eylem kararının ele alındığı belirtildi. Parti kaynakları, Özel'in son kararını açıklamadan önce İmamoğlu'nun fikrini almış olabileceği değerlendirmesinde bulundu. CHP’nin operasyonlara karşı takınacağı tutum, belediye başkanları toplantısından sonra gerçekleşecek MYK'nın ardından açıklanacak.