MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirdi. Metan gazından zehirlenerek şehit olan 12 asker için baş sağlığı dileyen Bahçeli, “Maruz kaldığımız müessif olayın, bazı çevreler tarafından çarpıtılmasını sinsi bir fırsatçılık olarak değerlendiriyorum” dedi.





CANLI YAYINA YEŞİL IŞIK

Birçok şehirde yaşanan yangınlara değinen Bahçeli, “Yangınların elektrik hatlarından çıktığı anlaşıldığına göre; TEDAŞ’ın, elektrik hatlarını işleten özel şirketleri muntazam şekilde denetleyip denetlemediği, elektrik hatlarının planlanan takvim ve süreler içinde bakımının yapılıp yapılmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır” ifadelerini kullandı. CHP'nin hasta bir ağaç gibi olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti: “CHP Genel Başkanı, duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayımlanmasını talep etmişti. Biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini temenni ediyoruz.”





GEZ DE GÖRELİM

Özel’in “Bana bu milleti sokağa davet ettirme. Ondan sonra Mısır’daki meydanı izlediğiniz gibi izlersiniz” sözlerini aktaran Bahçeli, şöyle devam etti: “Öfke kontrolünü kaybettiğini, stresle başa çıkamadığını, ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokağa çıkabilirsin, sokakta gezebilirsin, sokakta hayal kurabilirsin. Elini tutan yok, önüne geçen yok, önüne çıkacak yok, haydi buyur, sokak sokak gez de görelim, boyunun ölçüsünü alalım. Ama bu sokak merakı seni suça sevk ederse karşında Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletini bulursun, bunu da ufalanmış aklından sakın ola çıkarma.”





DENSİZLİK

“Mısır örneğini vermesi bir başka talihsizlik, densizlik ve gaflettir. Hakkında başlatılan soruşturma da isabetlidir. Hayırdır Özgür Bey, darbe mi düşünüyorsun? Sandık ve demokrasiyle yapamadığını silahların gölgesinde mi planlıyorsun? Bu dil, bozuk ve buhranlı bir dildir. Bu kafa yapısı sakattır, sancılıdır, tutsaktır, antidemokratiktir. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan isimlerle ilgili esir tanımını kullanması aymazlık ve ayıplı bir üsluptur.”





Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayız

“PKK’nın silah bırakması ve silahların Irak’ın kuzeyinde MİT’in gözetiminde teslimi artık sadece bir zaman meselesidir” diyen Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı: “Türk-Kürt kardeşliğinin millet varlığı içinde sonsuza kadar yaşatılmasına and olsun, seve seve hizmet edeceğiz. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Dolayısıyla devletin başı terörsüz Türkiye’yi gerçekleştirmekle mükelleftir. O sebepten Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çabalarında her daim yanında ve arkasında olacağız. Onu yalnız bırakmayacağız. Yeni yüzyılı Terörsüz Türkiye ile taçlandırarak Türkiye’ye şeref katacağız.”



