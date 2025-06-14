Bahçeli: Nihai hedef Türkiye’dir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır. Sözde İran’ın nükleer programını vurmak amacıyla dün gece yarısı icra edilen 'Yükselen Aslan' isimli kombine terör saldırısı İsrail’in vandal ve kanlı yüzünü tekrar deşifre etmiştir. İçimizdeki İsrail lobisine rağmen milli birlik ve dayanışma şuurumuz kudret ve kuvvetimiz olarak düşmana korku, dosta da güven verecektir. İsrail’in durdurulması hem milli güvenliğimiz hem de bölge barış ve istikrarı adına tarihi bir sorumluluktur.”