Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Bahçeli: Nihai hedef Türkiye’dir

Bahçeli: Nihai hedef Türkiye’dir

04:0014/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP lideri Bahçeli, İsrail’in İran’a saldırısıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Perdelemiş nihai hedef Türkiye’dir. İsrail’in durdurulması hem milli güvenliğimiz hem de bölge barış ve istikrarı adına tarihi bir sorumluluktur.”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır. Sözde İran’ın nükleer programını vurmak amacıyla dün gece yarısı icra edilen 'Yükselen Aslan' isimli kombine terör saldırısı İsrail’in vandal ve kanlı yüzünü tekrar deşifre etmiştir. İçimizdeki İsrail lobisine rağmen milli birlik ve dayanışma şuurumuz kudret ve kuvvetimiz olarak düşmana korku, dosta da güven verecektir. İsrail’in durdurulması hem milli güvenliğimiz hem de bölge barış ve istikrarı adına tarihi bir sorumluluktur.”



#Devlet Bahçeli
#İran
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG T10F, T10X’ten daha ucuz mu olacak? Şaşırtan fiyat iddiası