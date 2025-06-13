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İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı Musevi oldu

İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı Musevi oldu

15:2413/06/2025, Cuma
IHA
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Abdurrahim Musevi
Abdurrahim Musevi

İran'da terör devleti İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri'nin yerine Abdurrahim Musevi atandı.

İran'da İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran Genelkurmay Başkanı Muhammed
Hüseyin Bakıri'
nin yerine Abdurrahim Musevi atandı.

  • İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında ölen üst düzey isimlerin yerine yenilerini atadı. Buna göre İran Genelkurmay Başkanlığına Abdurrahim Musevi, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına Muhammed Pakpur, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanlığına ise Ali Şadmani getirildi.

Üst düzey 3 komutan öldürülmüştü


İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ilk saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Reşid hayatını kaybetmişti.




#İran
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