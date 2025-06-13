İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı Musevi oldu

İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında ölen üst düzey isimlerin yerine yenilerini atadı. Buna göre İran Genelkurmay Başkanlığına Abdurrahim Musevi, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına Muhammed Pakpur, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanlığına ise Ali Şadmani getirildi.