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Meteoroloji pazar gününe "dikkat" diyerek uyardı: Kuvvetli şekilde geliyor

Meteoroloji pazar gününe "dikkat" diyerek uyardı: Kuvvetli şekilde geliyor

15:1313/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Meteoroloji pazar günü plan yapacakları uyardı
Meteoroloji pazar günü plan yapacakları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre, pazar günü İstanbul başta olmak üzere batı kesimlerde çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte il il hava durumu detayları...

Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu geldi. 5 günlük tahmine göre, pazar günü İstanbul dâhil birçok batı ilinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Özellikle açık hava planı yapan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Hangi illerde yağış bekleniyor, sıcaklıklar nasıl değişecek? İşte hava durumu raporu...

HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI:
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
#Meteoroloji
#Hava durumu
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