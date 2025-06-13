Meteoroloji pazar gününe "dikkat" diyerek uyardı: Kuvvetli şekilde geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.