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Devrim Muhafızları Komutanlarından Emir Ali Hacızade öldürüldü

Devrim Muhafızları Komutanlarından Emir Ali Hacızade öldürüldü

14:2613/06/2025, Cuma
AA
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Emir Ali Hacızade
Emir Ali Hacızade

Terör devleti İsrail, İran'a düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade​​​​​​​'nin öldürüldüğünü iddia etti. İran devlet televizyonu da Hacızade'nin ölümünü doğruladı.

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hacızade ile birlikte İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin üst düzey liderlerinin çoğunun karargahta toplantı halindeyken hedef alındığı ileri sürüldü.


Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri mensubu üst düzey komutanların öldürüldüğü savunulurken komutanların saldırı sırasında
"İsrail'e düzenleyecekleri saldırıyı görüştükleri
" iddia edildi.

  • İran devlet televizyonu da Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin hayatını kaybettiğini teyit etti.

İsrail'in hedef aldığı isimlerin Eylül 2019'da Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıyı planladıkları iddia edildi.




#iran
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