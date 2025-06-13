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İsrail İran'ın Kasrı Şirin kentini vurdu: 1 ölü

İsrail İran'ın Kasrı Şirin kentini vurdu: 1 ölü

09:2613/06/2025, الجمعة
AA
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İsrail İran'ı vurdu.
İsrail İran'ı vurdu.

Terör devleti İsrail'in İran'a saldırılarında Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinde 1 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan
Kasrı Şirin
Valisi Muhammed Şefii, konuya ilişkin bilgi verdi.

  • Saldırıda sivil alanların hedef alındığını belirten Şefii, "Ticari geçişler açısından önemli bir güzergah olan Hüsrevi Sınır Kapısı hedef alındı. 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı." dedi.

İsrail, sabah saatlerinde İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.




#İran
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