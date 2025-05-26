Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde suç örgütü operasyonu: 33 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu sahte dijital uygulamalarla vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren ve 36 ayrı paravan şirket aracılığıyla kripto hesaplarına aktararak vatandaşları dolandıran 45 şüpheli yakalandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu da piyasa değerinin altında araç satışı yapacaklarını vadederek vatandaşlardan ödeme aldıkları, teslim zamanı geldiğinde ise vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.