Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde suç örgütü operasyonu: 33 tutuklama

Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde suç örgütü operasyonu: 33 tutuklama

09:4226/05/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, detayları paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, detayları paylaştı.

Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 56 şüpheli yakalandı, 33'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 56 şüphelinin yakalandığını, 33'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu sahte dijital uygulamalarla vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren ve 36 ayrı paravan şirket aracılığıyla kripto hesaplarına aktararak vatandaşları dolandıran 45 şüpheli yakalandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu da piyasa değerinin altında araç satışı yapacaklarını vadederek vatandaşlardan ödeme aldıkları, teslim zamanı geldiğinde ise vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu; 1 milyar TL'lik 693 banka hesabı, 41 kripto varlık ile 1 milyar 500 milyon TL değerinde 10 iş yeri, 164 arsa/tarla, 41 gayrimenkul, 27 araç, 1 akaryakıt istasyonuna el konuldu. Şüphelilerden 33'ü tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.






#Sivas
#Hatay
#İçişleri Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ: 2. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta?