Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alınıyor.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirvede yer almıyor.

Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna hava sahası halen kapalıdır ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna hava sahası halen kapalıdır ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır

Almanya'dan Putin'e sert tepki: Bize yalan söyledin
DÜNYA
Almanya'dan Putin'e sert tepki: Bize yalan söyledin

Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz
GÜNDEM
Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz
Ailemi oradanalmaya çalışıyorum

Ailemi oradan
almaya çalışıyorum

​Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar.
Savaşın acı yüzü

Savaşın acı yüzü

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Metro istasyonları doldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.