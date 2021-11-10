Gündem Azerbaycan tezkeresi kabul edildi
ANKARA

Azerbaycan tezkeresi kabul edildi

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: ​Azerbaycan tezkeresi kabul edildi
Arşiv

TBMM Genel Kurulunda Azerbaycan tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) dışındaki dört siyasi parti gurubu ‘kabul’ oyu verdi. Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarılı netice ve sahada oluşan yeni durum sonucunda, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan 9/11/2020 tarihli Üçlü Bildiri’de bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği hatırlatılan tezkerede, Türkiye’nin uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dâhil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan’a güçlü destek verdiği hatırlatıldı.

  • Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için önemli girişimlerde bulunduğu kaydedilerek, Türkiye’nin Rusya ile birlikte oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı Ortak Merkez’in, faaliyetlerine başarıyla devam ettiği belirtildi. Türkiye’nin Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı belirtilen tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Ortak Merkez’deki görevlerine devam etmesi, Türkiye’nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve ulusal çıkarların bir gereği olduğu ifade edildi.
Hindistan köpüğe bulandı

Hindistan köpüğe bulandı

Nehre giren binlerce kişi kirli suda yıkandı.
Hastanenin 30 yıllık skandalı ortaya çıktı

Hastanenin 30 yıllık
skandalı ortaya çıktı

​Tuvalet suyunu içme suyu olarak kullanmışlar.
Suriyeli muz provokatörlerinin sınır dışı edilmesine CHP karşı çıktı: Kardeşçe göndereceğiz

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.

​Türkiye'nin 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.