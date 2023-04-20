Son seçim anketi: İki turda da Erdoğan kazanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Anket sonuçları Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ilk turunda da ikinci turunda da açık ara farkla kazandığını ortaya koyuyor.
İlk turda tercih: Erdoğan
Anket sonucuna göre vatandaşların aday tercihi %51,4 ile Recep Tayyip Erdoğan oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise 41,8'de kaldı. Bu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçimleri kazanıyor.
İkinci turda da Erdoğan kazanıyor
Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise katılımcıların tercihi %53,5 ile yine Recep Tayyip Erdoğan oldu. Soruya 'Kemal Kılıçdaroğlu' cevabını verenlerin oranı ise %46.5 oldu.