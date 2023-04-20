Son seçim anketi: İki turda da Erdoğan kazanıyor

Anket sonuçları Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ilk turunda da ikinci turunda da açık ara farkla kazandığını ortaya koyuyor.

Anket sonucuna göre vatandaşların aday tercihi %51,4 ile Recep Tayyip Erdoğan oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise 41,8'de kaldı. Bu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçimleri kazanıyor.