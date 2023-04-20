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Son seçim anketi: İki turda da Erdoğan kazanıyor

Kamuoyu araştırma şirketi Areda Survey tarafından 15 – 20 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda yüzde 51,4 ile kazanıyor. Diğer adaylar Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 41,8'de kalırken, Muharrem İnce yüzde 4,6 ve Sinan Oğan ise 2,2 alıyor. Seçimler ikinci tura kalırsa bu kez Erdoğan yüzde 53,5 oy oranına ulaşırken, Kılıçdaroğlu ise 46,5'de kalıyor.

16:48 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Araştırma şirketi
Areda Survey
'in 15 – 20 Nisan 2023 tarihlerinde 17.400 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Siyasal Eğilim Araştırması’nda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Anket sonuçları Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ilk turunda da ikinci turunda da açık ara farkla kazandığını ortaya koyuyor.

İlk turda tercih: Erdoğan

Ankette katılımcılara
"Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aşağıdaki Adaylardan Hangisine Oy Verirsiniz?"
sorusu yöneltildi.

Anket sonucuna göre vatandaşların aday tercihi %51,4 ile Recep Tayyip Erdoğan oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise 41,8'de kaldı. Bu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçimleri kazanıyor.

İkinci turda da Erdoğan kazanıyor

Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise katılımcıların tercihi %53,5 ile yine Recep Tayyip Erdoğan oldu. Soruya 'Kemal Kılıçdaroğlu' cevabını verenlerin oranı ise %46.5 oldu.

AK Parti birinci parti

"Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?"
sorusuna ise verilen cevapta
AK Parti %41,1
alarak en yakın rakibi CHP’ye %15,7 fark attı. CHP’nin 25,4 oy aldığı ankette, Yeşil Sol 10,1, MHP 8,8, İYİ Parti 6,9, Memleket Partisi ise 3,3 oy alıyor.
Çalışmanın, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile
'Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’
kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi.

#Areda Survey
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#14 Mayıs
#seçim
#anket
8 dakika önce
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