Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Süleyman Soylu Cumhuriyet Gazetesi’ne açtığı tazminat davasını kazandı

Süleyman Soylu Cumhuriyet Gazetesi’ne açtığı tazminat davasını kazandı

11:0717/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, hakkında sistematik bir şekilde ve ısrarla kişilik haklarına saldırı niteliğinde yayınlar yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Gazetesi’ne açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, gazete aleyhine 25 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Süleyman Soylu’nun avukatı tarafından yapılan başvuruda, 2021 yılı boyunca Cumhuriyet Gazetesi tarafından Süleyman Soylu hakkında 52 gün aralıksız şekilde, 254’ü doğrudan kendisini hedef alan toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığı; bu yayınların büyük bölümünün gerçeğe aykırı, iftira niteliğinde ve kişilik haklarını zedeleyici olduğu belirtildi.


  • Dava dilekçesinde ayrıca, Cumhuriyet Gazetesi’nin sistematik ve ısrarlı saldırılarla kamuoyunda Soylu’yu suçla bağlantılı, etik dışı ilişkiler yürüten ve görevi kötüye kullanan bir kişi olarak göstermeye çalıştığı; ailesi üzerinden algı operasyonları yaptığı ve itibar zedeleyici içeriklerle kamu güvenliğini hedef alan bir yayın politikası izlediği ifade edildi.

FETÖ propagandası yaygınlaştırıldı


FETÖ/PDY firarileri ve diğer terör örgütü mensuplarının sosyal medya üzerinden yürüttüğü kara propaganda içeriklerinin gazete tarafından haberleştirilerek yaygınlaştırıldığı; bu yolla güvenlik güçlerinin operasyonlarının itibarsızlaştırılmasının hedeflendiği de dava dosyasına yansıdı.


Mahkeme, haberlerin içerik ve sunum biçimini dikkate alarak basın özgürlüğü sınırlarının aşıldığına, eleştiri sınırının ötesine geçilerek kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına kanaat getirerek Cumhuriyet Gazetesi’nin 25 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.




#Süleyman Soylu
#Cumhuriyet
#FETÖ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Malulen emekli nasıl olunur? Kimler erken emekli olabilir? 2025 SGK malulen emeklilik şartları