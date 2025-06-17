Süleyman Soylu Cumhuriyet Gazetesi’ne açtığı tazminat davasını kazandı

Dava dilekçesinde ayrıca, Cumhuriyet Gazetesi’nin sistematik ve ısrarlı saldırılarla kamuoyunda Soylu’yu suçla bağlantılı, etik dışı ilişkiler yürüten ve görevi kötüye kullanan bir kişi olarak göstermeye çalıştığı; ailesi üzerinden algı operasyonları yaptığı ve itibar zedeleyici içeriklerle kamu güvenliğini hedef alan bir yayın politikası izlediği ifade edildi.