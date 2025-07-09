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Süleymanpaşa kıyılarında müsilaj bitti: Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Süleymanpaşa kıyılarında müsilaj bitti: Balıkçılar yeni sezondan umutlu

13:409/07/2025, Çarşamba
IHA
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Büyük tekneler sezonu kapatırken, 12 metrenin altındaki küçük tekneler faaliyetlerini sürdürüyor.
Büyük tekneler sezonu kapatırken, 12 metrenin altındaki küçük tekneler faaliyetlerini sürdürüyor.

Marmara Denizi'nin Süleymanpaşa kıyılarında müsilaj sorunu sona ererken, 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri avcılığa devam ediyor. Balıkçılar, bu kez de yunus balıklarının ağlara dadanmasından şikayetçi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde av yasağının başlamasıyla büyük tekneler sezonu kapatırken, 12 metrenin altındaki küçük tekneler faaliyetlerini sürdürüyor. Balıkçılar, müsilajın ortadan kalkmasından memnun ancak bu kez de yunus balıkları nedeniyle yakaladıkları balığı kaybettiklerini söylüyor.


Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz, denizin şu anda oldukça temiz olduğunu belirterek, "Çok şükür müsilaj kalktı, artık ağ atabiliyoruz. Birkaç ay önce ağlarımızı denizde tutamıyorduk. Müsilaj yüzünden bazı arkadaşlarımız ağlarını kaybetti. Ben şanslıydım ama birçok kişi mağdur oldu" dedi.


YUNUS BALIĞI ENGEL OLUYOR


Balıkçıların şimdiki sorunu ise yunuslar olduğunu ifade eden Oğuz, "Denizimiz bu sene bereketli olacak gibi. Şu anda jumbo karidese ağ atıyoruz ama sağ olsun yunus arkadaşlar izin verirse tutuyoruz, vermezse o da yok. Koca gün ağ dikmekle geçiyor. Bazen tuttuğumuz balığı bile alamıyoruz, ağdan önce yunus kapıyor" ifadelerini kullandı.


Balıkçılar, yasağın kalkacağı eylül ayı için ise özellikle palamut konusunda umutlu. Hüseyin Oğuz, "Bu sene palamuttan haber var. İnşallah beklediğimiz gibi olur. Şimdilik sabırla bekliyoruz" dedi.




#süleymanpaşa
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