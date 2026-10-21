AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Deniz Yetki Alanları Anlaşması’ mesajı: Tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir

Libya Meclisi’nin onay kararını değerlendiren Çelik, "Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir. Türkiye ve Libya’nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"DAYATMACI YAKLAŞIMLAR VE BEYANLAR BİZİM İÇİN GEÇERSİZDİR"

Bölgedeki tek taraflı hamlelere ve itirazlara tepki gösteren Ömer Çelik, sahadaki gerçekleri ile hukuk ilkelerini yok sayan hiçbir beyanın Türkiye karşısında geçerliliği olmadığını belirtti. Doğu Akdeniz'de meşruiyeti olmayan girişimlerin akamete uğramaya mahkum olduğunu ifade etti.

"MAVİ VATAN'DAKİ HAKLARIMIZI GÜÇLÜ BİR BİÇİMDE SAVUNACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Mavi Vatan’daki ve kardeş Libya halkının haklarını kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini belirten Çelik, "Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve kardeş Libya’nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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