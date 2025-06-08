Mavi Vatan'a yeni cephe

Yunanistan, 9-13 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Nice kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Okyanuslar Konferansı’nda Deniz Parkları Haritası’nı sunmaya hazırlanıyor. Yunanistan, geçtiğimiz nisan ayında yayınladığı deniz mekânsal planlama haritasıyla maksimalist iddialarını ilk kez bir haritaya dökmüştü. Güney Ege'de özellikle Oniki Ada çevresinde sözde çevrecilik projeleriyle yeni fiili egemenlik alanı oluşturmak amacındaki Yunanistan, BM konferansında bu planın uluslararası sunumunu yaparak süreci oldubittiye getirmeyi planlıyor.

GKRY’YE NET CEVAP

Yunanistan’ın söz konusu adımlarına karşın Türkiye, geçtiğimiz aylarda Deniz Mekansal Planlaması Haritası’nı (DMP) açıkladı. Türkiye’nin Ege Denizi’nde çizdiği ortay hat geniş yankı bulurken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de Deniz Mekansal Planlama Haritası’nı açıklamak için gün sayıyor. KKTC’nin haritasını açıklamasıyla birlikte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Avrupa Birliği direktifi doğrultusunda 2023’te açıkladığı haritaya cevap verilmiş olacak.

GKRY’nin haritası KKTC'de yaşayan Türk halkının da haklarını gasp edilmek istendi. GKRY’nin 2003 yılında Mısır'la, 2007 yılında Lübnan'la, 2010 yılında İsrail'le yaptığı, hukuki anlamda bir sonuç doğurmayan ve yok hükmünde olan deniz alanı sınırlandırma anlaşmalarıyla Kıbrıs halkının haklarını da ihlal ediyordu. KKTC’nin ilan edeceği DMP haritası, Rum yönetiminin yapmış olduğu tek taraflı faaliyetlerde de geri adım atmasını sağlayacak. KKTC de Doğu Akdeniz’de proaktif bir politika yürütecek.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATI

KKTC’nin ilan edeceği DMP Haritasıyla, Türkiye ile Kıbrıs arasında 2011 yılında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasındaki sınırlar dahilinde ve Türkiye'nin 2020 yılında Birleşmiş Milletler'e bildirdiği, kıta sahanlığı koordinatlarıyla kesişecek ve orta noktada buluşacak. Böylelikle Türkiye ile KKTC arasında yeni iş birliği fırsatları doğacak. Türkiye ile KKTC’nin bölgede gerçekleştireceği hidrokarbon arama faaliyetleri artacak. KKTC, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na arama tarama faaliyetleri için lisans vermişti. DMP ilanı ile hidrokarbon arama faaliyetlerinde yeni fırsatlar gündeme gelecek.











