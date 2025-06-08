Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mavi Vatan'a yeni cephe

Mavi Vatan'a yeni cephe

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:008/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’deki planlarının yer aldığı Deniz Parkları Haritası'nı Birleşmiş Milletler’e sunmaya hazırlanıyor. Mavi Vatan’daki bu işgal girişimine karşı harekete geçen Türkiye, Deniz Mekansal Planlaması Haritası’nı (DMP) açıklayarak denizlerdeki sınırları belirlemişti. Önümüzdeki aylarda da KKTC, DMP haritasını ilan edecek. Böylece denizlerde Yunan oldubittisine geçit verilmeyecek.

Yunanistan, 9-13 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Nice kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Okyanuslar Konferansı’nda Deniz Parkları Haritası’nı sunmaya hazırlanıyor. Yunanistan, geçtiğimiz nisan ayında yayınladığı deniz mekânsal planlama haritasıyla maksimalist iddialarını ilk kez bir haritaya dökmüştü. Güney Ege'de özellikle Oniki Ada çevresinde sözde çevrecilik projeleriyle yeni fiili egemenlik alanı oluşturmak amacındaki Yunanistan, BM konferansında bu planın uluslararası sunumunu yaparak süreci oldubittiye getirmeyi planlıyor.

GKRY’YE NET CEVAP

Yunanistan’ın söz konusu adımlarına karşın Türkiye, geçtiğimiz aylarda Deniz Mekansal Planlaması Haritası’nı (DMP) açıkladı. Türkiye’nin Ege Denizi’nde çizdiği ortay hat geniş yankı bulurken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de Deniz Mekansal Planlama Haritası’nı açıklamak için gün sayıyor. KKTC’nin haritasını açıklamasıyla birlikte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Avrupa Birliği direktifi doğrultusunda 2023’te açıkladığı haritaya cevap verilmiş olacak.

GKRY’nin haritası KKTC'de yaşayan Türk halkının da haklarını gasp edilmek istendi. GKRY’nin 2003 yılında Mısır'la, 2007 yılında Lübnan'la, 2010 yılında İsrail'le yaptığı, hukuki anlamda bir sonuç doğurmayan ve yok hükmünde olan deniz alanı sınırlandırma anlaşmalarıyla Kıbrıs halkının haklarını da ihlal ediyordu. KKTC’nin ilan edeceği DMP haritası, Rum yönetiminin yapmış olduğu tek taraflı faaliyetlerde de geri adım atmasını sağlayacak. KKTC de Doğu Akdeniz’de proaktif bir politika yürütecek.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATI

KKTC’nin ilan edeceği DMP Haritasıyla, Türkiye ile Kıbrıs arasında 2011 yılında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasındaki sınırlar dahilinde ve Türkiye'nin 2020 yılında Birleşmiş Milletler'e bildirdiği, kıta sahanlığı koordinatlarıyla kesişecek ve orta noktada buluşacak. Böylelikle Türkiye ile KKTC arasında yeni iş birliği fırsatları doğacak. Türkiye ile KKTC’nin bölgede gerçekleştireceği hidrokarbon arama faaliyetleri artacak. KKTC, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na arama tarama faaliyetleri için lisans vermişti. DMP ilanı ile hidrokarbon arama faaliyetlerinde yeni fırsatlar gündeme gelecek.




#Milli Savunma Bakanlığı
#Mavi Vatan
#TSK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati