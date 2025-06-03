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Ukrayna Ordusu'nun Donetsk Oblastı'nda askeri hareketliliği sürüyor

Ukrayna Ordusu'nun Donetsk Oblastı'nda askeri hareketliliği sürüyor

13:163/06/2025, Salı
AA
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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusunun insansız hava aracı biriminde görevli askerler, cephe hattı ile Rus mevzileri arasındaki gri bölgede mayın döşemekle görevli olarak Donetsk bölgesine bağlı Pokrovsk kentine gitmek üzere hazırlık yapıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, cephe gerisindeki operasyonlar da giderek kritikleşiyor. Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) biriminde görevli askerler, savaşın en sıcak noktalarından biri olan Donetsk bölgesine bağlı Pokrovsk kentine intikal etmek üzere hazırlık yapıyor.

öz konusu birim, cephe hattı ile Rus mevzileri arasındaki stratejik öneme sahip gri bölgede mayın döşeme görevi üstlenecek. Bu operasyon, hem Rus birliklerinin ilerleyişini engellemeyi hem de Ukrayna savunma hatlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Askerler, gelişmiş insansız sistemlerle birlikte hem keşif hem de saldırı kabiliyetine sahip donanımlarla destekleniyor.



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