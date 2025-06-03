Rusya-Ukrayna İstanbul Zirvesi: Savaş esirleri takas edilecek

Rusya ile Ukrayna arasında düzenlenen barış müzakereleri kapsamındaki üçlü zirve, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Dışişleri Bakanı Halakan Fidan, görüşmenin açılışında yaptığı konuşmada liderlerin ortak iradeleri temelinde temaslara devam ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile sürekli temasta olduğunu söyledi. 14.45’te başlayan görüşmeler 1 saat 10 dakika sürdü. Rusya, Ukrayna'ya bir memorandum iletirken müzakerelerde taraflar en büyük esir takası için anlaştı.

SONUÇ ODAKLI YAKLAŞIM MEMNUNİYET VERİCİ

Bakan Fidan, toplantı sonrası X'ten yaptığı açıklamada "Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar" dedi. Fidan, tarafların, insani takas başlığında, yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele üzerinde anlaşmaya vardığını aktardı. Fidan, tarafların, ateşkes ve barış konusunu ele aldıklarını ve gelecek günlerde teknik düzeyde çalışmaları başlatacaklarını kaydetti. Toplantıda ayrıca liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdürülmesinde mutabık kaldıklarını aktaran Fidan, şunları kaydetti:

"Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte, Türkiye'ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum."

UKRAYNA YİNE 'LİDERLER ZİRVESİ' İSTEDİ

Toplantı sonrası açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. Umerov, Rusya'nın İstanbul görüşmesinde memorandumu Ukrayna'ya sunduğunu ve belgeyi gözden geçireceklerini ifade etti. Ağır yaralı gençlere odaklanacak yeni bir esir takası konusunda anlaşıldığını duyuran Umerov, "Moskova ve Kiev savaşta ölen 6'şar bin askerin naaşını iade edecek” şeklinde konuştu. Umerov, sözlerini şöyle tamamladı: “Müzakerelerdeki kilit konuların sadece liderler seviyesinde çözülebileceği ilettik. Haziran sonunda görüşme önerisinde bulunduk.” Öte yandan Ukrayna, Rusya’ya iade için Ukraynalı çocukların adlarının yazılı olduğu bir liste teslim edildiğini duyurdu.

6 BİN NAAŞ TESLİM EDİLECEK

Rus kaynakları da Ukrayna heyetinin açıklamalarını teyit etti. Yapılan açıklamada tüm ağır hasta savaş esirleri ve 25 yaş altındaki kişilerin takası konusunda anlaşıldığı bilgisini verdi. Toplantıya Rusya adına liderlik eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy de “Gelecek hafta 6 bin dondurulan asker cesedini vereceğiz” ifadelerini kullandı.

TOPLANTIDA KALIN DA YER ALDI

Toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak da katıldı. Rusya heyetinde Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanlığı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov yer aldı. Ukrayna heyetinde Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi hazır bulundu.











