Rusya: Ukrayna'nın barış konusundaki memorandum çalışmasını aldık

Medinskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının çözüm konusundaki memorandum çalışmasına dair belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak verildiğini belirterek,

"Rus heyeti, Ukrayna'dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldı."