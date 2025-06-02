Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Ukrayna'nın barış konusundaki memorandum çalışmasını aldık

Rusya: Ukrayna'nın barış konusundaki memorandum çalışmasını aldık

09:232/06/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Vladimir Medinskiy
Vladimir Medinskiy

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının sunduğu çözüm odaklı memorandum taslağını teslim aldıklarını açıkladı.

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Russia Today'e açıklamada bulundu.


Medinskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının çözüm konusundaki memorandum çalışmasına dair belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak verildiğini belirterek,
"Rus heyeti, Ukrayna'dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldı."
ifadesini kullandı.

  • Farklı dildeki belgenin kendileri için sorun olmadığını dile getiren Medinskiy, belgenin ana noktalarının Batı basınında yayımlandığını kaydetti.

Medinskiy, ayrıca Rusya'nın Ukrayna konusundaki çözüme ilişkin tutumunu bugün açıklayacaklarını ifade etti.




#Rusya
#Ukrayna
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli anlık veriler