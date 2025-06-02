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Rusya: Ukrayna'ya ait 162 İHA'yı vurduk

Rusya: Ukrayna'ya ait 162 İHA'yı vurduk

11:412/06/2025, Pazartesi
AA
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Rusya
Rusya

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 162 insansız hava aracının (İHA) gece hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den 02.00'ye kadar 162 Ukrayna İHA'sının Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 57'sinin Kursk, 31'inin Belgorod, 27'sinin Lipetsk, 16'sının Voronej, 11'inin Bryansk, 11'inin Ryazan, 6'sının Oryol, 1'inin Tambov bölgelerinde ve 2'sinin de ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü bilgisi verildi.

Dün, Rusya'nın Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerindeki askeri havaalanlarına Ukrayna'nın İHA'larla saldırı düzenlediği bildirilmişti.



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