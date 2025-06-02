Almanya'dan İsrail'e Gazze çağrısı: Sivil halk için hayati önemde

Merz, görüşmede Gazze Şeridi'ne acilen yeterli insani yardımın ulaştırılması ve bu yardımın sivil halka güvenli şekilde dağıtılmasının sağlanmasının acil bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Merz, görüşmede Gazze Şeridi'ne acilen yeterli insani yardımın ulaştırılması ve bu yardımın sivil halka güvenli şekilde dağıtılmasının sağlanmasının acil bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Alman hükümetinin İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde bir arada yaşamalarını sağlamak için müzakere edilmiş iki devletli çözümü en iyi fırsat olarak görmeye devam ettiğini yineleyen Merz, İsrail'in güvenliği ve varlığının, Almanya'nın devlet meselesinin bir parçası olduğunu söyledi.