Almanya'dan İsrail'e Gazze çağrısı: Sivil halk için hayati önemde

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’ne insani yardımın hızlı ve yeterli şekilde ulaştırılmasının, ayrıca bu yardımların sivil halk için güvenli bir biçimde dağıtılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
- Merz, görüşmede Gazze Şeridi'ne acilen yeterli insani yardımın ulaştırılması ve bu yardımın sivil halka güvenli şekilde dağıtılmasının sağlanmasının acil bir gereklilik olduğunu vurguladı.
Başbakan Merz, rehinelerin serbest bırakılmasına ve ateşkes müzakerelerinin yakında başlayabilmesine dair umudunu dile getirdi.
Görüşmede, Alman hükümetinin İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde bir arada yaşamalarını sağlamak için müzakere edilmiş iki devletli çözümü en iyi fırsat olarak görmeye devam ettiğini yineleyen Merz, İsrail'in güvenliği ve varlığının, Almanya'nın devlet meselesinin bir parçası olduğunu söyledi.