Katil Katz'dan Gazze talimatı: Saldırılarda kara, deniz ve havadan tüm araçları kullanın

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun Gazze'de çok güçlü saldırılar düzenlediğini belirtti.

Katz, İsrail ordusuna herhangi bir müzakereye bakmaksızın tüm hedeflere karşı ilerleme ve Gazze'ye havadan, karadan ve denizden her türlü aracı kullanarak saldırma talimatı verdiğini bildirdi.