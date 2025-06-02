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Katil Katz'dan Gazze talimatı: Saldırılarda kara, deniz ve havadan tüm araçları kullanın

Katil Katz'dan Gazze talimatı: Saldırılarda kara, deniz ve havadan tüm araçları kullanın

09:362/06/2025, Pazartesi
DHA
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İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'ye saldırılarda kara, deniz ve havadan tüm araçları kullanma talimatı
İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'ye saldırılarda kara, deniz ve havadan tüm araçları kullanma talimatı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya Gazze'ye yönelik saldırıların havadan, karadan ve denizden her türlü araç kullanılarak devam edilmesi talimatı verdiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun Gazze'de çok güçlü saldırılar düzenlediğini belirtti.


Katz, İsrail ordusuna herhangi bir müzakereye bakmaksızın tüm hedeflere karşı ilerleme ve Gazze'ye havadan, karadan ve denizden her türlü aracı kullanarak saldırma talimatı verdiğini bildirdi.




#İsrail Savunma Bakanı
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