Katil Katz: Cenin’i de vuralım

Gazze'de 10 ayı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarla 40 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail hükümeti yetkilileri, Batı Şeria'da da benzer bir katliam için çağrılar yapmaya başladı. İsrail Yayın Kurulu'nun (KAN) verdiği bilgiye göre, önceki gün Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin temsilcileriyle bir araya gelen İsrail Dışişleri İsrael Katz, toplantıda İsrail ordusunun sık sık baskınlar düzenlediği Cenin Kampı'na da Gazze gibi muamele edilmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda, Cenin Kampı'nın tamamen insansızlaştırılması gerektiğine vurgulayan Katz, "Cenin Kampı, Filistin hükümetinin de kontrolünde olmayan aksine İran'ın kontrolünde olan bir şer yuvasıdır. Buraya da Gazze'ye yaptığımız muameleyi yapmalıyız" diyerek katliam niyetini dile getirdi.

Öte yandan, İsrail ordusunun baskınlar düzenlediği Cenin ve Nablus'ta, işgal güçlerine karşı sert direniş göze çarpıyor. El-Cezire'nin bölgedeki kaynaklara dayandırarak verdiği bilgiye göre, dün de Nablus ve Cenin'in yanı sıra Kalkaliye'de baskın düzenleyen İsrail ordusu, 225 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'daki baskınlarını da artıran işgal ordusu, Cenin Kampı'nda gerçekleştirdiği 70 baskında en az 142 Filistinliyi öldürdü. İşgal ordusunun 7 Ekim'den beri bölge genelinde öldürdüğü toplam Filistinli sayısının 540'ı, yaraladığı Filistinli sayısının ise 5 bin 400'ü geçtiği belirtiliyor. Bu süreçte işgal güçleri tarafından 10 bin Filistinlinin de tutuklandığı ifade edildi.