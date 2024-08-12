|
Dünya

Katil Katz: Cenin’i de vuralım

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Batı Şeria’da da katliama başlama teklifinde bulundu. Katz, "Cenin Kampı, İran'ın kontrolünde olan bir şer yuvasıdır. Buraya da Gazze'ye yaptığımız muameleyi yapmalıyız" dedi.

04:00 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:52 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İsrael Katz
İsrael Katz

Gazze'de 10 ayı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarla 40 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail hükümeti yetkilileri, Batı Şeria'da da benzer bir katliam için çağrılar yapmaya başladı. İsrail Yayın Kurulu'nun (KAN) verdiği bilgiye göre, önceki gün Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin temsilcileriyle bir araya gelen İsrail Dışişleri İsrael Katz, toplantıda İsrail ordusunun sık sık baskınlar düzenlediği Cenin Kampı'na da Gazze gibi muamele edilmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda, Cenin Kampı'nın tamamen insansızlaştırılması gerektiğine vurgulayan Katz, "Cenin Kampı, Filistin hükümetinin de kontrolünde olmayan aksine İran'ın kontrolünde olan bir şer yuvasıdır. Buraya da Gazze'ye yaptığımız muameleyi yapmalıyız" diyerek katliam niyetini dile getirdi.

NABLUS VE CENİN'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Öte yandan, İsrail ordusunun baskınlar düzenlediği Cenin ve Nablus'ta, işgal güçlerine karşı sert direniş göze çarpıyor. El-Cezire'nin bölgedeki kaynaklara dayandırarak verdiği bilgiye göre, dün de Nablus ve Cenin'in yanı sıra Kalkaliye'de baskın düzenleyen İsrail ordusu, 225 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria'daki baskınlarını da artıran işgal ordusu, Cenin Kampı'nda gerçekleştirdiği 70 baskında en az 142 Filistinliyi öldürdü. İşgal ordusunun 7 Ekim'den beri bölge genelinde öldürdüğü toplam Filistinli sayısının 540'ı, yaraladığı Filistinli sayısının ise 5 bin 400'ü geçtiği belirtiliyor. Bu süreçte işgal güçleri tarafından 10 bin Filistinlinin de tutuklandığı ifade edildi.




#Soykırım
#İsrail
#Israel Katz
4 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?