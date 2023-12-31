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Terör devleti İsrail'de kabine değişikliği: Eli Cohen'in yerine yeni Dışişleri Bakanı Israel Katz oldu

İşgalci İsrail'de kabine değişikliğine gidildi. Türkiye ve Filistin karşıtlığıyla bilinen Eli Cohen'in yerine Dışişleri Bakanı olarak yine Filistin düşmanı, soykırım destekçisi bir isim olan Israel Katz getirildi. Katz, Aksa Tufanı operasyonunun başlamasının hemen ardından verdiği emirle Gazze'yi karanlığa gömmüştü.

21:12 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 22:24 - 31/12/2023 Pazar
IHA
Israel Katz - Eli Cohen
Israel Katz - Eli Cohen

Terör devleti İsrail'de Enerji Bakanlığı görevine atanan Eli Cohen'in yerine Dışişleri Bakanı olarak Israel Katz getirildi.

İşgalci İsrail hükümeti kabinede değişikliğe gitti. İsrail'de Enerji Bakanlığı görevine getirilecek Eli Cohen yerine yeni dışişleri bakanını atadı. Savaş kabinesinde görev almaya devam edecek Cohen'den boşalan koltuğa Israel Katz getirildi. Cohen, mevcut hükümetin iktidarda kalması halinde 2026 yılında dışişleri bakanı olarak görev alabilecek.

Öte yandan, İsrail hükümeti, ertelenen belediye seçimlerinin Şubat ayında yapılmasına yeşil ışık yakarken kararın İsrail meclisi Knesset'te onaylanması gerekecek.

Gazze'yi karanlığa gömmüştü

İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı olan Katz, verdiği talimat ile Gazze'yi karanlığa gömmüştü.

Katz, Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de Aksa Tufanı operasyonunu başlatmasının hemen ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı vermişti.



#İsrail
#Kabine
#Israel Katz
#Eli Cohen
2 saat önce
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