Terör devleti İsrail'de kabine değişikliği: Eli Cohen'in yerine yeni Dışişleri Bakanı Israel Katz oldu

'Gazze kasabı' İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu için kötü günler kapıda. İsrail'de muhalefetteki Yeş Atid Partisi Milletvekili Meirav Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulunarak, onu devletin boynunda bir "değirmen taşı" olarak nitelendirirken, İsrail medyası ise Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki savaşla meşguliyet bahanesiyle yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yargılanmasını ertelemeye çalıştığını ileri sürdü.Muhalefet lideri Yair Lapid ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Netanyahu'nun görevde kalamayacağını belirterek, seçim çağrısında bulunmuştu.