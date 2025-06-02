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Rusya Ukrayna müzakeresi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: 'Hazırlık yapıyoruz'

Rusya Ukrayna müzakeresi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: 'Hazırlık yapıyoruz'

16:212/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye-Rusya Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi: Zelenski'den 'esir takası' mesajı
Türkiye-Rusya Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi: Zelenski'den 'esir takası' mesajı

Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerinde kritik toplantı Çırağan Sarayı'nda tamamlandı. Görüşmenin 1 saat 10 dakika sürdüğü bilinirken zirve sonrası Zelenski’den ilk sözler geldi. Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski “Yeni esir takasına hazırlanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Litvanya ziyareti sırasında bir açıklama yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, "Ukrayna ve Rusya yeni bir esir takasına hazırlanıyor" dedi.



Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi


Rusya Ukrayna görüşmesi sona erdi. Çırağan'da başlayan müzakere 1 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından Litvanya ziyareti sırasında bir açıklama yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, "Ukrayna ve Rusya yeni bir esir takasına hazırlanıyor" dedi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler için "Olumsuz sonuçlanmadı" dedi.


Türkiye, tarafları 3 yılın ardından aynı masada oturtmayı başardı


Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından aynı masaya oturtmayı başarmıştı.


Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.


İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının gerçekleştirilmesi, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.




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