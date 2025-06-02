Rusya Ukrayna müzakeresi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: 'Hazırlık yapıyoruz'

Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Litvanya ziyareti sırasında bir açıklama yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, "Ukrayna ve Rusya yeni bir esir takasına hazırlanıyor" dedi.

Rusya Ukrayna görüşmesi sona erdi. Çırağan'da başlayan müzakere 1 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından Litvanya ziyareti sırasında bir açıklama yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, "Ukrayna ve Rusya yeni bir esir takasına hazırlanıyor" dedi.

Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından aynı masaya oturtmayı başarmıştı.