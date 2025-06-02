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Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı: İşte masadaki konular

Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı: İşte masadaki konular

10:592/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda 10. Yargı Paketi, ''Terörsüz Türkiye'' süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin masaya gelmesi bekleniyor.
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda 10. Yargı Paketi, ''Terörsüz Türkiye'' süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin masaya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün düzenlenmesi beklenen kabine toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları başta olmak üzere ekonomi, dış politika ve iç güvenlik alanında birçok konunun yer alması bekleniyor. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi kapsamında sürece ilişkin atılacak adımlar yine masada olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Saat 14.00'de 'Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında' programına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenecek programın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te başlaması planlanan kabine toplantısına başkanlık edecek.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Toplantıda, komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi, ''Terörsüz Türkiye'' süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılması planlanan kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış gündemini yakından ilgilendiren başlıklar ele alınacak. İşte toplantının öne çıkan başlıkları:

“Terörsüz Türkiye” Hedefi ve Güvenlik Adımları


Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından, Türkiye genelinde uygulanacak yeni güvenlik stratejileri masaya yatırılacak. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve bölgesel düzenlemeler detaylandırılacak.


Ekonomide Yeni Adımlar


Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan önlemler gözden geçirilecek. Ayrıca yeni teşvik ve destek paketlerine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek.


Yargı Reformu ve Yeni Anayasa Çalışmaları


Hazırlıkları devam eden yeni yargı paketine dair detaylı bir sunum yapılması bekleniyor. Aynı zamanda yeni anayasa sürecine dair atılacak adımlar ve Meclis takvimi de toplantıda konuşulacak.


İsrail’in Gazze Saldırıları ve Suriye’deki Gelişmeler


İsrail’in Gazze’de devam eden saldırgan tutumu ile Suriye’ye yönelik operasyonlarının oluşturduğu bölgesel gerilim, dış politika gündeminin merkezinde olacak.


Ukrayna-Rusya Savaşı ve Barış Süreci


Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalarda gelinen son nokta ve bugün İstanbul'da gerçekleşecek barış müzakerelerine dair gelişmeler de kabinede ele alınacak konular arasında yer alıyor.



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