Bakan Işıkhan açıkladı: Tip 1 diyabetli çocukların glukoz izlem cihazlarında 343 milyon lira destek

“18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 evladımız faydalandı” dedi. Bu destekle çocukların hayatlarının kolaylaştırılmasının amaçlandığını vurgulayan Işıkhan, “Geçtiğimiz yılın aralık ayından itibaren toplamda 343 milyon liraya yakın bedel sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılandı”