Bakan Işıkhan açıkladı: Tip 1 diyabetli çocukların glukoz izlem cihazlarında 343 milyon lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altı tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli glukoz izlem cihazlarında SGK'nın 343 milyon liraya yakın ödeme yaptığını duyurdu. Toplam 20 binden fazla çocuk bu imkandan yararlandı.
Bakan Işıkhan,
“18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 20 bin 267 evladımız faydalandı” dedi. Bu destekle çocukların hayatlarının kolaylaştırılmasının amaçlandığını vurgulayan Işıkhan, “Geçtiğimiz yılın aralık ayından itibaren toplamda 343 milyon liraya yakın bedel sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılandı”
ifadelerini kullandı.
Işıkhan, vatandaşlara yönelik bu tür desteklerin artarak devam edeceğini belirtti. “Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirecek uygulamalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. Bakanın açıklaması, diyabet hastası çocukların ve ailelerinin yüzünü güldürdü.
#Bakan Işıkhan
#SGK
#Diyabet