Bakan Işıkhan: İŞKUR'un yapay zeka destekli sistemiyle 9 bin 638 kişi iş başvurusu yaptı

"Vatandaşlarımızın eğitim bilgileri, mesleki deneyimleri ve ilgi alanları doğrultusunda kişiselleştirilmiş iş önerileri sunuyoruz. 45 bin 637 aktif iş arayan vatandaşımız, İŞKUR'un e-şubesi ve mobil uygulaması üzerinden yapay zeka destekli sistemle kendilerine en uygun iş ilanlarını görüntüledi. 9 bin 638 vatandaşımız önerilen ilanlara doğrudan başvuru gerçekleştirdi. Amacımız, her bir vatandaşımızın, kendi niteliklerine uygun işe en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmasını sağlamak."