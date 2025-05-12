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Suriye için 3’lü zirve

Suriye için 3’lü zirve

Canberk Doğan
04:0012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hakan Fidan
Hakan Fidan

Suriye’deki yönetim değişikliği sonrasında hem ülkede hem de bölgede huzur ortamının sağlanması için çalışmalarını sürdüren Türkiye, bugün Suriye zirvesine ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile Suriyeli mevkidaşı Esed Hasan Şeybani’yi ağırlayacak.


GÜNDEM İSTİKRAR

Toplantının gündeminde, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra güvenlik meseleleri yer alacak. Fidan’ın, görüşmelerde özellikle Suriye’de güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik çabalara Türkiye’nin güçlü desteğini yinelemesi bekleniyor. Ayrıca İsrail’in Suriye ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan tutumunun son bulması gerektiğine dikkat çekmesi öngörülüyor.


DAYANIŞMA ADIMI

Bakan Fidan’ın, toplantıda bölgesel sahiplenme ve iş birliğinin önemine vurgu yapması, Türkiye’nin terör örgütlerine karşı kararlılığını bir kez daha dile getirmesi ve bölgesel sorunlara bölgesel çözümler bulunması gerektiğini ifade etmesi bekleniyor. Türkiye’nin bu süreçte komşu ülkelerle dayanışmayı önceleyen bir anlayışla hareket ettiğine işaret etmesi de toplantının önemli başlıkları arasında.


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