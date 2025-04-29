Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi: Özgür Özel Türkiye'yi bu kez İtalya'ya şikayet etti

"Pisa Kulesi nasıl eğri ise Türkiye’de de bir darbe olmuştur. Eğer politikacıları ve İtalyan halkını buna inandırmayı başarırsa, o zaman Pisa Kulesi'nin dik olduğunu da yalanlanmadan söyleyebilecektir. Aksine, eğildiği doğrudur, tıpkı ülkemizde bir darbe olduğunun doğru olduğu gibi."