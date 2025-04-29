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Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi: Özgür Özel Türkiye'yi bu kez İtalya'ya şikayet etti

Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi: Özgür Özel Türkiye'yi bu kez İtalya'ya şikayet etti

20:0929/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Özgür Özel, Amerikan basınından sonra İtalya basınında da Türk yargısını hedef gösterdi.
Özgür Özel, Amerikan basınından sonra İtalya basınında da Türk yargısını hedef gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanması sonrası her fırsatta yabancı basına Türk yargısını şikayet eden CHP lideri Özgür Özel, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyareti öncesinde, Corriere Della Sera gazetesine açıklamalarda bulunup şikayet etti.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

CHP lideri Özgür Özel, karar sonrası Türkiye'de vatandaşı sokağa çağırıp, Türk ekonomisini de baltalamak için boykot planını devreye soktu.

Ne yurt içi ne de yurt dışından istediğini alamayan CHP lideri, çareyi Türk yargısını dünyaya şikayet etmekte buldu.

İngiltere Başbakanı'na 'sessiz kaldığı için' sitem eden Özel, daha önce Financial Times, CNN gibi kuruluşlara yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'de demokrasi yok" tablosu çizmişti.

Özel bildiğiniz gibi: Bu kez İtalyanlara şikayet etti

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün İtalya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesini fırsat bilip, ülkenin önde gelen gazetelerinden Corriere Della Sera’ya Türkiye'yi şikayet etti.

Özel'in İtalyan basınına açıklamaları
"Erdoğan bugün İtalya halkına Türkiye’de demokrasi olduğunu anlatacak." ifadelerini kullanan Özel,
"Pisa Kulesi nasıl eğri ise Türkiye’de de bir darbe olmuştur. Eğer politikacıları ve İtalyan halkını buna inandırmayı başarırsa, o zaman Pisa Kulesi'nin dik olduğunu da yalanlanmadan söyleyebilecektir. Aksine, eğildiği doğrudur, tıpkı ülkemizde bir darbe olduğunun doğru olduğu gibi."
ifadelerini kullandı.


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