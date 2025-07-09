Tekirdağ'da tarım alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi’nde, buğday ekili bir tarlada henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki tarım arazilerine sıçrayarak geniş bir alanda etkili oldu.