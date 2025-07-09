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Tekirdağ'da tarım alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Tekirdağ'da tarım alanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

16:439/07/2025, Çarşamba
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Tekirdağ'da yangın.
Tekirdağ'da yangın.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve sınıra yakın bir askeri alana kadar ilerledi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, tarım arazisinde maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi’nde, buğday ekili bir tarlada henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki tarım arazilerine sıçrayarak geniş bir alanda etkili oldu.



Yangın askeri bölgeye ulaşmadan söndürüldü


Yangın, kısmen 95. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı’nın bulunduğu askeri bölgeye kadar ulaştı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.




#Tekirdağ
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