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Teşkilat Başkanlığı sosyal medyadan duyurdu: AK Parti'de altı il başkanlığına atama

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına atama yapıldığını duyurdu.

00:38 . 3/08/2023 Thursday
AA
AK Parti'de altı il başkanlığına atama yapıldı.

AK Parti'de altı il başkanlığına atama yapıldı.

AK Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adana İl Başkanlığına Ozan Gülaçtı, Bingöl İl Başkanlığına Yılmaz Seven, Bitlis İl Başkanlığına Kadir Köstekçi, Çankırı İl Başkanlığına Koray Erdoğan, Hakkari İl Başkanlığına vekaleten görev alan Zeydin Kaya, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na vekaleten görev alan Ali İhsan Delioğlu'nun atandığı belirtildi.

Eski il başkanlarına, şimdiye kadarki çalışmaları için teşekkür edilen açıklamada, görevi yeni devralanlara başarı dileğinde bulunuldu.



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#AK Parti Teşkilat Başkanlığı
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#Bingöl
#Bitlis
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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