Trump'tan özel istek Erdoğan'dan talep etti: 'Bir tek sizin sözünüzü dinler'

Savaşlar, gerginlikler ve krizler coğrafyasının tam merkezinde yer alan Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için ikinci defa devreye girecek.





Rusya ve Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından filmleri aratmayan sahnelerle esir takasının yapılmasını sağlayan, Moskova ve Kiev'i İstanbul'da masaya oturtarak barışın eşiğine getiren ve Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalatan Ankara, bir kere daha elini taşın altına koyacak.





"TRUMP'IN SÖZÜNÜ DİNLEYECEĞİ TEK MÜSLÜMAN LİDER SİZSİNİZ"

Önceki gün AK Parti milletvekilleri ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan-Trump görüşmesini değerlendirdi.





Fidan'ın, "Bölge ülkelerinden, Cumhurbaşkanı'mızın, Trump üzerindeki etkisini kullanması yönünde bize çok talep geliyor. 'Trump'ın sözünü dinleyeceği tek Müslüman lider sizsiniz. Bu bakımdan ona görüşlerinizi aktarın' diyorlar" dediği öğrenildi.





TRUMP'TAN ÖZEL İSTEK! ERDOĞAN'DAN TALEP ETTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın da Erdoğan'dan özel bir isteğinin olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Trump, pazartesi günü telefonla görüştüğü Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi noktasındaki beklentilerini iletti.





Trump'ın, Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için birlikte çalışma önerisinde bulunduğu belirtildi.





TÜRKİYE DESTEĞE HAZIR

Azerbaycan-Ermenistan savaşında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek müdahale etmeden tarafsız kalmasını sağlayan, Somali ile Etiyopya'nın arasını bularak kara kıtayı savaşın eşiğinden döndüren Ankara, giderek şiddetlenen Rusya-Ukrayna savaşı için yeniden atım atacak.





Bu noktada, Türkiye, Karadeniz'de bir savaş riskini tamamen ortadan kaldırmak, bölgesinde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğunu ABD yönetimine iletti.





İKİ TARAFLA DA GÖRÜŞEN ÜLKE

Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin, Putin'in başlattığı 8-11 Mayıs tarihleri arasındaki ateşkes sürecinin kalıcı olması konusunda adım atabileceği belirtiliyor. Türkiye, 2022 yılında Rusya-Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için diplomatik çabasını kesintisiz sürdürmüş ve tarafları İstanbul’da masaya oturtmuştu.



