TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan ihanet dolu sözler: PKK kanalında TSK'ya iftira attı

Sosyal medyada PKK terör örgütünün provokasyon ve algı hesaplarından paylaşılan bir videoda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik operasyonunda kimyasal silah kullandığı öne sürüldü.

Bu çirkin iftiraya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gerekli cevabı vererek iddiaların iftira olduğunu söyledi.

Hükümetten yapılan açıklamalara karşı algı ve manipülasyona devam eden PKK'lılara örgüte sempatisi ile bilinen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı.

OYNAT 01:02 Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK kanalında, Türk ordusunu teröristlere karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.



Ağır kayıplar veren PKK'nın kimyasal silah yalanını, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis gündemine sunacağını açıkladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Görüntüleri izledim, kimyasal kullanılmış"

Korur PKK'nın sözde yayın organlarından birine katılarak TSK ve Mehmetçik'e iftira attı. Görüntüleri izlediğini öne süren Korur, "kimyasal kullanılmış" iddiasında bulundu.

Korur konuya ilişkin şu ihanet dolu cümleleri kullandı:

REKLAM

"Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."

GÜNDEM Öcalan'a özgürlük sloganları atan HDP'lilere Türk Tabipler Birliği'nden destek