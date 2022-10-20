Gündem TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancıdan ihanet dolu sözler PKK kanalında TSKya iftira attı
POLİTİKA

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan ihanet dolu sözler: PKK kanalında TSK'ya iftira attı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'nın sözde medya kuruluşunda katıldığı canlı yayında TSK'nın teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığını iddia ederek Türk ordusuna iftira attı.

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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancıdan ihanet dolu sözler: PKK kanalında TSKya iftira attı
Şebnem Korur Fincancı

Sosyal medyada PKK terör örgütünün provokasyon ve algı hesaplarından paylaşılan bir videoda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik operasyonunda kimyasal silah kullandığı öne sürüldü.

Bu çirkin iftiraya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gerekli cevabı vererek iddiaların iftira olduğunu söyledi.

Hükümetten yapılan açıklamalara karşı algı ve manipülasyona devam eden PKK'lılara örgüte sempatisi ile bilinen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı.

Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı
OYNAT 01:02
Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK kanalında, Türk ordusunu teröristlere karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Ağır kayıplar veren PKK'nın kimyasal silah yalanını, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis gündemine sunacağını açıkladı.

"Görüntüleri izledim, kimyasal kullanılmış"

Korur PKK'nın sözde yayın organlarından birine katılarak TSK ve Mehmetçik'e iftira attı. Görüntüleri izlediğini öne süren Korur, "kimyasal kullanılmış" iddiasında bulundu.

Korur konuya ilişkin şu ihanet dolu cümleleri kullandı:

"Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz."

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