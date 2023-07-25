Tüm kesimlerin gönlünü alacağız

Bakanlar Kurulu dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe Külliyesi’ndeki 3 saat 20 dakika süren toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ekonomi hem de ek zam beklentisi içerisinde olan emekli ve asgari ücretliler konusunda net mesajlar verdi. “Altını çizerek tekrar ifade ediyorum, Türkiye’yi istihdamı ve üretimiyle büyütme hedefimizden en küçük bir geriye gidiş söz konusu olmayacaktır” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bizim için ekonomik istikrar demek, istihdamı düzenli olarak artıran sürdürülebilir büyüme demektir. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. İstihdamı artıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzelmeyi sağlayacak her tedbiri alacak, uygulayacak, sonuçlandıracak ve ortaya çıkan zenginliği milletimizin her bir ferdine yayacak bir politika izliyoruz.”

VATANDAŞA TASARRUF ÇAĞRISI

Türkiye’de insanların tasarruf alışkanlığında döviz ve altının ağırlıklı yer tuttuğunu dile getiren Erdoğan, “Önemli bir kısmı da yastık altında duran bu varlıkların, iktisadi işleyişe, dolayısıyla istihdama ve üretime katkısı olmuyor. Onun için gelin, milletime sesleniyorum, ‘Biz tasarruf ekonomisinden yana olalım, israf ekonomisini bir kenara koyalım’. Bunun ne benim milletimin kendisine ne de devletime faydası vardır” şeklinde konuştu. Yaşanılan tecrübeler ışığında, Türkiye’nin önünde istihdam ve üretim dışında çıkış yolu olmadığına kanaat getirdiklerini belirten Erdoğan, “Kendi politikamızda ısrar ediyoruz” dedi.

YILBAŞINDAN ÖNCE NETİCEYE BAĞLANIR

“Yaşanan güncel sıkıntıları görmezden gelmiyor ve üzerini örtmeye çalışmıyoruz” diyen Erdoğan, enflasyon sebebiyle refah seviyesi düşen ücretlilerin kayıplarını telafi etmek için pek çok düzenleme yaptıklarını hatırlattı. Ücret düzenlemeleri sırasında kısa süreli dengesizliklerin yaşandığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Kamu işçileriyle ilgili tablo, memur maaşlarında ilave bir düzeltmeyi zorunlu kıldı. Bu defa da daha önceden sonuçlandırılan asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Hem bütçe gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalarımızın semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden, yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı planlıyoruz.”

YEREL SEÇİMLERDE TAHKİM EDECEĞİZ

28 Mayıs seçimlerinde en çok aldıkları Bayburt ve Gümüşhane’yi ziyaret ettiklerini belirterek “81 vilayetimizin tamamının güvenine mazhar olmak için canla başla çalışacağız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleriyle tahkim etmek istiyoruz” diye konuştu.

KARAR MERCİİ TBMM

Litvanya’daki NATO Zirvesi’nde alınan sonuçlara değinen Erdoğan, şunları kaydetti: “Önemli diplomatik kazanımlar elde ettiğimiz uluslararası bir toplantı oldu. NATO tarihinde ilk defa terörizmle mücadele özel koordinatörü atanacağı duyuruldu. Batı’da veba gibi yayılan İslam düşmanlığıyla mücadele noktasında da ikazlarımızı yaptık. İsveç’in İttifak’a üyelik süreci konusunda Meclis’imizin açılmasıyla üzerimize düşeni yapacağız. Nihai kararı verecek olan mercii, TBMM’dir.” Geçtiğimiz günlerde Körfez turunun ardından KKTC’ye geçtikleri ifade eden Erdoğan, ‘barış için çözüme hazırız’ mesajı verdi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Kıbrıs Adası’nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Ancak, bunun için karşımızdakilerin de dayatmalarda ısrar etmek yerine sahadaki durumu kabullenmesi gerekli.”

SON BAHARDA TESLİM EDECEĞİZ

Depremzedeler için yapılan konutların inşaatının devam ettiğini dile getiren Erdoğan, “İnşallah sonbaharla birlikte konutları vatandaşlarımıza peyderpey teslim etmeye başlayacağız. talepler doğrultusunda ‘Yerinde Dönüşüm’ çalışmalarımızı başlattık. Bugüne kadar 93 binden fazla depremzedemiz, yerinde dönüşüm için başvurdu” dedi.

Yeni hamleler yapacağız

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 100. yılı dolayısıyla mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, antlaşmanın tarihin dönüm noktalarından birini teşkil ettiğini belirtti. Lozan Antlaşması’yla elde edilen hakları kararlılıkla savunacaklarını ifade eden Erdoğan, ”Yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz. Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal’i ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum ” dedi.

Sandığa 73 yıllık tarama

AK Parti, 2024 yerel seçimlerine 73 yıllık seçmen davranışlarını tarayarak hazırlanıyor. Seçim İşleri Başkanlığı, 1950 -2023 arasında yapılan seçim sonuçlarını analize başladı. İllerde seçimden seçime yaşanan seçmen tabanlı değişimin nedenleri üzerinde durulacak ve 2024 seçimlerine ilişkin sağlıklı ve başarılı bir aday tercihi ortaya konacak. AK Parti, 14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde oylarının düştüğü illerde seçmene özel anket çalışmaları yapacak.

Erdoğan, Abbas’ı ağırlayacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Görüşmede ana gündem maddesinin, İsrail’in son günlerde Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki saldırgan tutumu ile Kahire’de Filistinli gruplar arasında yapılacak toplantının olması bekleniyor. Filistin’deki siyasi sorunun çözüme kavuşması amacıyla 30 Temmuz’da Kahire’de başlaması planlanan ulusal diyalog görüşmelerinde Filistinli gruplar bir araya gelecek. Diyalog toplantılarının öncesinde ise Fetih Hareketi ve Hamas arasındaki ilk temas Türkiye’de sağlanacak. Abbas’ın, Türkiye’de Hamas lideri İsmail Heniyye ile bir araya gelmesi bekleniyor.







