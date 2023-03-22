Türkiye'den sonra yurt dışına açıldılar: Telefon dolandırıcıları birer birer yakalanıyor

Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan yabancı uyruklu 480 kişi telefonla dolandırıldı. Mağdurlar, Türkiye'den arandıkları bilgisi üzerine suç duyurusunda bulundu, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' kapsamında teknik takip ile sürdürülen soruşturmada 116 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurları telefonla arayıp kendilerini avukat, polis, kamu görevlisi, sigortacı veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çalışanı olarak tanıtarak, çeşitli bahanelerle hesaplarına döviz cinsinden para göndermelerini sağladıkları anlaşıldı. 480 kişinin 691 işlemde toplam 774 bin 549 euro ve 38 bin 160 dolar dolandırdıkları belirlendi.