Türkiye'den sonra yurt dışına açıldılar: Telefon dolandırıcıları birer birer yakalanıyor

Yedi ülkedeki yabancı uyruklu kişileri arayıp dolandıran şahıslara yönelik operasyonda 107 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda, 7 ülkedeki yabancı uyruklu kişileri telefonla arayıp kendilerini avukat, sigortacı, polis, kamu görevlisi ve Türkiye Merkez Bankası çalışanı olarak tanıtıp toplam 774 bin 549 euro ve 38 bin 160 dolar dolandırdıkları belirlenen 116 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 107'ye yükseldi. Operasyon kapsamında 8 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumlarında olduğu, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltı sayısı yükseldi
Kimlikleri saptanan 116 şüpheli hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama, el koyma ve yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir merkezli 21 ilde başlatılan operasyonlarda dün 103 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bugün 4 şüpheli daha yakalandı. Böylelikle gözaltına alınan şüpheli sayısı 107'ye yükseldi. 8 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumlarında olduğu tespit edildi. 1 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
Yalanlarla kandırdıkları şahıslardan IBAN numaralarına para yatırmalarını istiyorlar
Şüpheliler arasında iyi derecede Almanca bilenler ve Almanya'da doğup büyümüş olanların bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin, 'Piyango size çıktı fakat vergilerini öderseniz ikramiyeyi alabilirsiniz', 'Vergi borcunuz var ödemezseniz cezalı duruma düşebilirsiniz' gibi çeşitli yalanlarla kandırıp IBAN numaralarına para yatırmalarını istediği tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin elde ettikleri paralarla araç kiraladıkları ve kumar oynadıkları belirlendi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.