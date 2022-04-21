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Gündem Ümit Kocasakala göre Che şapkası serbest sarık yasak
POLİTİKA

Ümit Kocasakal'a göre Che şapkası serbest sarık yasak

İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, Çağlayan Adliyesi'nde DHKP-C destekçisi Grup Yorum'un şarkısını söylemesine ilişkin konuştu. TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kocasakal, "Grup Yorum'un müzik kalitesini seviyorum." ifadelerini kullandı. Che Guevara şapkası takıp sarık giyenleri eleştiren Kocasakal, "'Herkes istediğini giyer' kadar basit değil bu mesele. Bence akıl ve bilimden uzaklaşmanın mesajıdır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Kocasakala göre Che şapkası serbest sarık yasak
Ümit Kocasakal

İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

DHKP-C'yi terör örgütü olarak tanımladığını belirten Kocasakal, 2015'te Çağlayan Adliyesi'nde DHKP-C destekçisi Grup Yorum'un şarkısını söylemesine ilişkin konuştu.

"GRUP YORUM'UN MÜZİK KALİTESİNİ SEVİYORUM"

"Şu anda da söylerim, çok da güzel söylerim." diyen Kocasakal, "Müzik başka bir şeydir. Siz eşcinsel birinin şarkısını söylediğinizde eşcinsel mi oluyorsunuz? Eşcinselliği mi benimsemiş oluyorsunuz. Grup Yorum'un müzik kalitesini seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kocasakal, "İnsanların birtakım şeyleri dinlerken farklı çıkış noktaları var. Buradan kimse bir şey elde edemez. Falanca şeye sahip bir şarkıcıyı dinlediğinizde siz onunla özdeşleşmiş olmazsınız. Müziğini seversiniz, söylediği şeyi beğenirsiniz." diye konuştu.

​İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal: Grup Yorum'un müzik kalitesini seviyorum
OYNAT 01:58
​İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal: Grup Yorum'un müzik kalitesini seviyorum
İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, Çağlayan Adliyesi'nde DHKP-C destekçisi Grup Yorum'un şarkısını söylemesine ilişkin konuştu. TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kocasakal, 'Grup Yorum'un müzik kalitesini seviyorum.' ifadelerini kullandı.

"Baro başkanı olduğunuz binaya terörist Ebru Timtik'in posteri asılır mıydı? sorusu yöneltilen Kocasakal, şunları söyledi:

"Bu benim dönemimde olmadı. Genel kurullarda kobani diye protesto ettiler beni. Biz seçim kazanmak için olmadığımız gibi görünmek zorunda değiliz. 'Kazanırsak böyle kaybedersek böyle' dedik. Dolayısıyla ben bir başkasıyla ilgili bir şey diyemem. O dönemde gerekli açıklamalar da yapıldı. Rıza hilafına girilip asılmış. Derhal müdahale edildi. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili düşüncelerim Google'da araştırılsın. Baro kapısından içeri giremezdi, giremez de. İdeolojik olarak da Kaftancıoğlu'nun başkan olduğu disiplin kurulu beni ihraç etti."

CHE ŞAPKASI TAKIP SARIĞI ELEŞTİRDİ

İstanbul adliyesinde şehit savcımız Kiraz esir alınmışken devletin çağrısıyla her türlü riski alanın kendisi olduğunu ifade eden Kocasakal, "Genç bir çocuk Che Guevara yıldızı takmış. O sırada birisi çekmiş. 'DHKP-C'li Kocasakal' dediler. Nur içinde yatsın MHP'li Gül puroyla poz verdi. Bunu o şekilde lanse ettiler. Sol düşünceyle devrimci düşünceyle içinde olduk." diye konuştu.

Geçmişte sarık ve cübbeli bir avukatın fotoğrafını paylaşarak rahatsız olduğunu söylemesi ile ilgili de konuşan Kocasakal, "'Herkes istediğini giyer' kadar basit değil bu mesele. Bence akıl ve bilimden uzaklaşmanın mesajıdır." dedi.

Baro başkanıyken CHP'ye üye olan Ümit Kocasakal: Hiçbir biçimde siyaset yapmadık
GÜNDEM
Baro başkanıyken CHP'ye üye olan Ümit Kocasakal: Hiçbir biçimde siyaset yapmadık

Baro başkanıyken CHP'ye üye olan Ümit Kocasakal: Hiçbir biçimde siyaset yapmadık
OYNAT 02:14
Baro başkanıyken CHP'ye üye olan Ümit Kocasakal: Hiçbir biçimde siyaset yapmadık
İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, TVNET canlı yayınında baro başkanlığı yaptığı dönemde CHP'ye üye olmasına ilişkin konuştu. Kocasakal, 'Sizi temin ederim hiçbir biçimde siyaset yapmadık.' dedi.

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