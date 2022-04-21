Ümit Kocasakal'a göre Che şapkası serbest sarık yasak

İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

DHKP-C'yi terör örgütü olarak tanımladığını belirten Kocasakal, 2015'te Çağlayan Adliyesi'nde DHKP-C destekçisi Grup Yorum'un şarkısını söylemesine ilişkin konuştu.

"GRUP YORUM'UN MÜZİK KALİTESİNİ SEVİYORUM"

"Şu anda da söylerim, çok da güzel söylerim." diyen Kocasakal, "Müzik başka bir şeydir. Siz eşcinsel birinin şarkısını söylediğinizde eşcinsel mi oluyorsunuz? Eşcinselliği mi benimsemiş oluyorsunuz. Grup Yorum'un müzik kalitesini seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kocasakal, "İnsanların birtakım şeyleri dinlerken farklı çıkış noktaları var. Buradan kimse bir şey elde edemez. Falanca şeye sahip bir şarkıcıyı dinlediğinizde siz onunla özdeşleşmiş olmazsınız. Müziğini seversiniz, söylediği şeyi beğenirsiniz." diye konuştu.

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"Baro başkanı olduğunuz binaya terörist Ebru Timtik'in posteri asılır mıydı? sorusu yöneltilen Kocasakal, şunları söyledi:

"Bu benim dönemimde olmadı. Genel kurullarda kobani diye protesto ettiler beni. Biz seçim kazanmak için olmadığımız gibi görünmek zorunda değiliz. 'Kazanırsak böyle kaybedersek böyle' dedik. Dolayısıyla ben bir başkasıyla ilgili bir şey diyemem. O dönemde gerekli açıklamalar da yapıldı. Rıza hilafına girilip asılmış. Derhal müdahale edildi. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili düşüncelerim Google'da araştırılsın. Baro kapısından içeri giremezdi, giremez de. İdeolojik olarak da Kaftancıoğlu'nun başkan olduğu disiplin kurulu beni ihraç etti."

#SertSorular



👉 @thhsynkrgz soruyor: Geçmişte sarık ve cüppeli birini paylaşıp rahatsız olduğunuzu yazmışsınız.@umitkocasakal_ cevaplıyor: Beni sarık ve cüppe rahatsız etti. Herkes istediğini giyer, kadar basit değil bu mesele. Bence akıl ve bilimden uzaklaşmanın mesajıdır. pic.twitter.com/a2fDeOF5xy REKLAM April 20, 2022

CHE ŞAPKASI TAKIP SARIĞI ELEŞTİRDİ

İstanbul adliyesinde şehit savcımız Kiraz esir alınmışken devletin çağrısıyla her türlü riski alanın kendisi olduğunu ifade eden Kocasakal, "Genç bir çocuk Che Guevara yıldızı takmış. O sırada birisi çekmiş. 'DHKP-C'li Kocasakal' dediler. Nur içinde yatsın MHP'li Gül puroyla poz verdi. Bunu o şekilde lanse ettiler. Sol düşünceyle devrimci düşünceyle içinde olduk." diye konuştu.

Geçmişte sarık ve cübbeli bir avukatın fotoğrafını paylaşarak rahatsız olduğunu söylemesi ile ilgili de konuşan Kocasakal, "'Herkes istediğini giyer' kadar basit değil bu mesele. Bence akıl ve bilimden uzaklaşmanın mesajıdır." dedi.