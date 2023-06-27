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Ümit Özdağ'dan Ali Babacan'ın '15 vekil' çıkışına sert tepki: Utanmaz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP listelerinden 15 milletvekili çıkarmasının ardından "Kimseye borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışında bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özdağ, Babacan'ın sözlerini paylaşarak "Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?" ifadelerini kullandı.

11:02 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın '15 milletvekili' çıkışına sert sözlerle tepki gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın '15 milletvekili' çıkışına sert sözlerle tepki gösterdi.

Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Meclis'e 15 milletvekili soktu. Konuyla ilgili konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kimseye borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" ifadelerini kullandı.

Babacan'ın bu çıkışına son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sık sık görüşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert bir yanıt geldi.

"Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?"

Sosyal medya hesabından Babacan'ın söz konusu haberini alıntılayan Özdağ,
"Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin? Ne gerek var ağabey resme aşağıda fotoğrafı var."
dedi.

CHP'li Atıcı seçim yenilgisini Babacan'a yıkıp isyan etti: İttifak olursa yine kaybederiz yeter artık
CHP'li Atıcı seçim yenilgisini Babacan'a yıkıp isyan etti: İttifak olursa yine kaybederiz yeter artık

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığının sorumlusu olarak Yedili Masa'nın küçük ortaklarını gösterdi. İsim vermeden Ali Babacan'ı eleştiren Atıcı, "Bizim 'Yüce divana göndereceğiz' dediğimiz insanları listelerimizden aday göstermemiz seçmenimizi ürküttü, kızdırdı ve bir kısmı sandığa gitmedi." dedi. "Hoşumuza gitmeyen kişilerle yola çıktık" ifadelerini kullanan Atıcı, "Yerel seçimde de yine milletvekillerimizi belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Biz aptal değiliz. Yeter artık " diye konuştu.





#Ümit Özdağ
#Ali Babacan
#Zafer Partisi
#DEVA Partisi
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