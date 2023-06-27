Ümit Özdağ'dan Ali Babacan'ın '15 vekil' çıkışına sert tepki: Utanmaz

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığının sorumlusu olarak Yedili Masa'nın küçük ortaklarını gösterdi. İsim vermeden Ali Babacan'ı eleştiren Atıcı, "Bizim 'Yüce divana göndereceğiz' dediğimiz insanları listelerimizden aday göstermemiz seçmenimizi ürküttü, kızdırdı ve bir kısmı sandığa gitmedi." dedi. "Hoşumuza gitmeyen kişilerle yola çıktık" ifadelerini kullanan Atıcı, "Yerel seçimde de yine milletvekillerimizi belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Biz aptal değiliz. Yeter artık " diye konuştu.