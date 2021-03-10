Ümitcan Uygun'un arkadaşının, bir kadını darp ettiği görüntülere ilişkin emniyetten açıklama Kadına şiddet içeren görüntülere ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama Ankara'da Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu öne sürülen G.Ö.'nün bir kadını darp ederken kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerle ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada görüntülerin 2020 yılı Ağustos ayına ait olduğunu ve olaya karışan 3 şüphelinin tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldığı, 03.10.2020 tarihinde ise olayın Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği belirtildi.

Haber Merkezi 10 Mart 2021, 07:28 Son Güncelleme: 10 Mart 2021, 07:39 DHA