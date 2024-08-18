Wattpad için temasa geçmediler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da aralarında Yeni Şafak'ın da bulunduğu bir grup temsilci ile bir araya geldi. Göktaş bağımlılık ile mücadele, Aile ve Gençlik Fonu kapsamına alınacak iller, cinsiyetsizleştirme, dijital bağımlılık, nüfus yaşlanması gibi konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.





1 EYLÜL’DE DESTEK BAŞLIYOR

Evlenecek gençlere destek için kurulan Aile ve Gençlik Fonu Projesi'ne değinen Göktaş, “Projenin uygulama kapsamının genişletilmesi amacıyla 2023 TÜİK verilerine göre doğum ve toplam doğurganlık hızı en düşük olan Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsama aldık. Gelir katsayısı 2 asgari ücret yerine ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3’e çıkarılarak başvuru kriterleri esnetildi. Eklenen yeni illerde projenin uygulaması 1 Eylül itibarıyla başlayacak” diye konuştu.





DÜNYA GENELİNE YAYILAN RİSK

Cinsiyetsizleştirmenin son dönemde dünya genelinde yayılan önemli bir risk olduğunu belirten Göktaş, “Bu neredeyse küresel bir dayatmaya döndü. Sosyal medyada, televizyonda, olimpiyatların açılışında dahi cinsiyetsizleştirme ile ilgili yoğun bir propaganda olduğunu görüyoruz. Bakanlık olarak ilk defa aile odağında Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı çıkardık. Bu plandaki stratejik hedeflerimizden biri Küresel Tehditlere Karşı Aileyi Korumak. Burada özel olarak küresel cinsiyetsizleştirme projesiyle mücadeleye yer verdik. Biz bunun çocuk ve gençlerimize dayatılmasına karşıyız. Bakın nüfusun azalması bundan bağımsız bir konu değil. Çünkü kadın erkek mefhumu ortadan kaldırılmak isteniyor. Sağlıklı aile, çocuk sahibi olma tüm bunlar değersizleştiriliyor. Dolayısıyla konuyu tüm yönleriyle çalışıyor, bu hususta mücadelemizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.





BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇEŞİTLENİYOR

Göktaş, gelişen dijital çağla birlikte bağımlılık türlerinin arttığına dikkat çekerek, “Mücadele yöntemlerini çeşitlendiriyoruz. RTÜK ile dijital bağımlılığa yönelik farkındalığı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bağımlılığın her türlüsüyle mücadele ediyoruz. Eskiden bağımlılık dendiğinde sadece madde, sigara ve alkol bağımlılığı algılanabiliyordu. Son dönemde artan dijital ve oyun bağımlılığı çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkiliyor. Dijital oyunlar çocukların ve ergenlerin gerçeklik algısını değiştiriyor. Dijital oyunlar özellikle belli kesimler tarafından ergenlerin radikalleşmesinde araç olarak kullanılıyor” ifadelerini kullandı.





HERHANGİ BİR TEMASA GEÇİLMEDİ

Dijital bağımlılığı da ele alacaklarını söyleyen Göktaş, "Wattpad’ın Türkiye’de 3 milyondan fazla takipçisi var. Çoğu 18 yaş altı. Dünyada 90 milyon kullanıcısı var. Bu platformda çocuklarımız her türlü zorbalık, şiddet, cinsel istismar, intihar, madde bağımlılığı gibi son derece olumsuz içeriklere hiçbir filtre ve kontrol mekanizması olmaksızın maruz kalıyordu. Bu platformun Türkiye’de bir temsilcisi yok, içeriklerle ilgili şikayetimizi iletecek muhatap bulamıyorduk. Çocuklarımızın masum dünyasını kirletmeye yönelik bir kapı açıyor. Hala bugün Wattpad bizimle herhangi bir temasa geçmedi. Ama ne yaptı? Kullanıcılarına ‘siz hareketlenin, VPN kullanın’ dedi. Hem kaçak yoldan girilmesini istiyor hem kullanıcılarını kullanıyor, onları teşvik ediyor” dedi.





DOĞUM ORANI IÇIN KAPSAMLI SAHA ÇALIŞMASI

Bakan Göktaş, Türkiye’nin yaşlı nüfusunun son beş yılda yüzde 21,4 arttığını belirterek, “TÜİK verilerine göre bugün ülkemizdeki doğurganlık hızı 1,51’e gerilemiş durumda. Bu da kritik seviye olan 2,1’in çok altında. Doğum oranlarının düşmesinin nedenlerini kapsamlı şekilde araştıracak, verilerle ortaya koyacağız. Bunun için de bilimsel anlamda Ekim ayında geniş çaplı bir saha çalışmasına başlıyoruz. Sahadan gelecek verileri de kullanarak mevcut politikaları, hukuki düzenlemeleri ve hizmetleri ele alarak kısa, orta ve uzun vadeli sosyal politikalar ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.





UZAKTAN ÇALIŞMA MODELLERI GELIŞTIRILIYOR

2002’de yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılım oranının Haziran 2024 itibarıyla yüzde 36,7’ye yükseldiğini söyleyen Bakan Göktaş, “12. Kalkınma Planımızda da kadın istihdam oranlarını artırmak için çalışmalarımız mevcut. Kadınların iş ve ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirmeyi ve mahalle tipi kreş modelini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.





ROL MODEL BULUŞMALARI YAKINDA

Devlet korumasındaki çocuklar için rol model buluşmaları yapıldığını belirten Bakan Göktaş, “Devlet korumasında yetişen başarılı isimleri devlet korumasındaki çocuklarımızla buluşturacağız. Bu buluşmaları Rol Model Buluşmaları adı altında yapacağız. Devlet korumasında yetişen gerek kamuda gerekse de özel sektörde çok başarılı yöneticilerimiz var. Sizler gibi mesleğinde başarılı isimleri de çocuklarımızla buluşturmak ve çocuklarımızın tecrübelerinizden faydalanmasını isteriz” dedi.



