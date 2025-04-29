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Yangın tedbirleri için genelge beklenmiş: İSPARK otoparklarını kapatan İBB valiliği bahane ederek cezayı İstanbulluya kesti

Yangın tedbirleri için genelge beklenmiş: İSPARK otoparklarını kapatan İBB valiliği bahane ederek cezayı İstanbulluya kesti

16:1929/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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İSPARK tarafından işletilen 36 otopark zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.
İSPARK tarafından işletilen 36 otopark zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSPARK’a ait 36 otoparkı, İstanbul Valiliği’nden gelen yangın güvenliği uyarısını gerekçe göstererek geçici olarak kapattı. Otoparkları yangın ve depreme hazırlamakla görevli İBB'nin faturayı vatandaşa kesen bu adımı otoparkların yangın güvenliği önlemlerine hazır olmadığını gözler önüne serdi. Yangın tedbirleri için valilik yazısının beklenmesi 'İBB bu zamana kadar neredeydi?' sorusunu sordurttu.

İstanbul Valiliği, 25 Şubat 2025 tarihinde İBB ve ilgili yerlere
"Yangın Tedbirleri"
konulu bir yazı göndererek, İstanbul'daki kamuya ait taşınmazların yangın güvenliği açısından tarama yapılması gerektiğini bildirdi.

Otoparklar denetimden geçemedi


Bu yazının ardından İBB, İSPARK’a ait otoparklar dahil olmak üzere tüm mülklerinde yangın güvenliği denetimleri başlattı.



36 otopark hakkında güvenlik önlemleri konusunda eksiklikler olduğu tespit edilince, geçici mühürleme işlemi uygulandı.


  • Valiliğin genelgesini gerekçe gösteren İBB, otoparkları yangına hazırlamak yerine faturayı vatandaşa kesti. Tarama sonuçlarına göre, 36 İSPARK otoparkının geçici süreyle hizmet dışı bırakılması kararlaştırıldı.

İBB yaptığı açıklamada, otoparkların güvenlik tedbirlerinin tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.



Neden valiliğin yazısı beklendi?


  • Ancak, bu süreç, yangın güvenliği tedbirlerinin daha önce neden alınmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Yangın güvenliği için İstanbul Valiliği'nden gelen uyarının beklenmesi ve ardından denetimlerin başlatılması, kamuoyunda
"yangınlara hazır olmadan hizmet verildiği"
şeklinde eleştirilere yol açtı.


#İBB
#İSPARK
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