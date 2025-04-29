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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: 52 şüpheli adliyeye sevk edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: 52 şüpheli adliyeye sevk edildi

09:1229/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
AA
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Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 560 milyar TL'lik ikinci dalga yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyede

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



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