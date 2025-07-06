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Yangınlarla mücadele sürerken vatandaş mangaldan uzak duruyor: Satışlar çok etkilendi

Yangınlarla mücadele sürerken vatandaş mangaldan uzak duruyor: Satışlar çok etkilendi

10:526/07/2025, Pazar
IHA
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Esnaf Gökhan Duru
Esnaf Gökhan Duru

Eskişehir'de mangal satışı Gökhan Duru isimli esnaf, son zamanlarda çıkan orman yangınlarından ötürü satışlarının olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Eskişehir'de mangal satışı yapan Gökhan Duru, son dönemde meydana gelen orman yangınları sebebiyle satışlarının önceki dönemlere kıyasla azaldığını ifade etti. Duru, mangal yakılırken ihtimal yangın riskini en aza indirmek amacıyla çevrede kuru ot ve yanıcı maddelerin bulunmamasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.


Esnaf Duru konuyla alakalı, "Mangal yapılan yerde kuru ot olmaması gerekiyor yangın çıkmaması için ve işin bittikten sonra ateşin söndüğünü kontrol etmek gerekiyor. Normal mangalda sadece tel kullanıldığında yangın çıkma oranı daha yüksektir ama etrafı kapalı olan mangalda yangın çıkma olanı daha azdır"dedi.




#eskişehir
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