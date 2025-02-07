Yaralı haldeyken askerlerini kurtarmış: Binbaşı Yetişen'in kahramanlığı unutulmayacak

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerle 5 Şubat’ta girilen çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, memleketi Aydın’da toprağa verildi. Şehit Binbaşı Yetişen için dün Şırnak’ta askeri tören düzenlendi. 23. Piyade Tümen Komutanlığı’ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü.

Şehit Yetişen’in naaşı, hava yoluyla Aydın’a uğurlandı. Hava yoluyla İzmir’e getirilen şehidin naaşı, buradan karayoluyla konvoy eşliğinde Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’ndeki annesinin evine getirildi. Şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı cenazede evin önünde helallik alındı. Yapılan duada şehidin yakınları gözyaşı döktü. Şehit Binbaşı Yetişen’in naaşı daha sonra cenaze namazı için Efeler Bey Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakip burada cenaze namazı kılındı. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra devlet erkanı ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından şehit Binbaşı, Kemer Mezarlığı’na defnedildi. Yetişen’in evlilik yıldönümünde şehit düştüğü, dün toprağa verildiği gün ise 7 yaşındaki kızı Ece Yetişen’in doğum günü olduğu ortaya çıktı.