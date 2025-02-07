Yaralı haldeyken askerlerini kurtarmış: Binbaşı Yetişen'in kahramanlığı unutulmayacak

Pençe-Kilit Bölgesi'nde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen Aydın’da toprağa verildi. Yetişen’in şehit düştüğü mağaraya en önde girdiği, vurulmasına rağmen yaralanan iki askerini çıkarıncaya kadar çarpıştığı öğrenildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerle 5 Şubat’ta girilen çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, memleketi Aydın’da toprağa verildi. Şehit Binbaşı Yetişen için dün Şırnak’ta askeri tören düzenlendi. 23. Piyade Tümen Komutanlığı’ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü.
MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Şehit Yetişen’in naaşı, hava yoluyla Aydın’a uğurlandı. Hava yoluyla İzmir’e getirilen şehidin naaşı, buradan karayoluyla konvoy eşliğinde Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’ndeki annesinin evine getirildi. Şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı cenazede evin önünde helallik alındı. Yapılan duada şehidin yakınları gözyaşı döktü. Şehit Binbaşı Yetişen’in naaşı daha sonra cenaze namazı için Efeler Bey Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakip burada cenaze namazı kılındı. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra devlet erkanı ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından şehit Binbaşı, Kemer Mezarlığı’na defnedildi. Yetişen’in evlilik yıldönümünde şehit düştüğü, dün toprağa verildiği gün ise 7 yaşındaki kızı Ece Yetişen’in doğum günü olduğu ortaya çıktı.
ERDOĞAN’DAN TAZİYE
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şehit Yetişen’in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Yetişen'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.
Binbaşı en öndeydi
- Binbaşı Yetişen’in büyük bir kahramanlık gösterdiği öğrenildi. 51. Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı ekipler, çatışmanın yaşandığı mağaraya girerken en önde Binbaşı Yetişen’in bulunuyordu. Çatışmada yaralanan Yetişen’in mücadelesine devam ettirdiği belirtildi. Yetişen, kendisiyle birlikte yaralanan 2 askerin mağaradan çıkarılmasını sağlayana kadar çatışmayı sürdürdü. Binbaşı böylece 2 askerin mağaradan çıkmasını sağladı. Yaralı askerler tedavi için çatışma bölgesinden tahliye edildi. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.